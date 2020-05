Mittelmark

Der Krisenstab der Kreisverwaltung hat am Dienstagabend vier laborbestätigte Ansteckungen mit dem Corona-Virus gemeldet. Damit liegt die Zahl der Infizierten aktuell bei 497. Die meisten Fälle (157) sind in Werder ( Havel) zu verzeichnen, gefolgt von Kleinmachnow, Teltow, Beelitz und Michendorf. Es werden aktuell 54 der infizierten Personen in Krankenhäusern außerhalb von Potsdam-Mittelmark betreut.

Keine neuen Toten

Die Zahl der Verstorbenen im Landkreis hat sich auch gegenüber Montag nicht erhöht und liegt unverändert bei 40 Menschen. Als genesen wurden 202 Personen gemeldet. Aktuell befinden sich 117 (-1) Personen in angeordneter häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Verdachtsfälle hat sich um 135 Personen weiter erhöht und beträgt nun 2638. Davon wurden 462 negativ getestet, 545 stellten sich als unbegründet heraus, die restlichen befinden sich in der Abklärung.

Von Frank Bürstenbinder