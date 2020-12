Mittelmark

Das Jahr 2020 ist für alle Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, ein Ausnahmejahr. Aber was bedeutet der Ausbruch der Pandemie für die Apotheken? Wie sehen die dort Beschäftigten in den letzten Tagen des Jahres auf 2020 zurück? In Lehnin sagt dazu Manuela Deutsch von der Bahnhof-Apotheke, „2020 war sehr spannend und unglaublich viel mehr Arbeit“. Als besonders „anstrengendes Pensum“ bezeichnet sie die Monate März und April. Auch in diesen Tagen mit der Ausgabe von kostenlosen FFP2-Masken an ältere Menschen und Risikopatienten sei eine besondere Herausforderung. Am ersten Tag der Ausgabe am Mittwoch bildeten sich Schlangen vor der Tür. „Das sind alles Menschen, die jetzt gerade zu Hause bleiben sollten“, sagt Manuela Deutsch. Und beruhigt: „Jeder bekommt seine Masken.“ Dafür sei noch genügend Zeit. „Wir haben ausreichend Masken da für unsere Kunden.“

Zu Beginn der Pandemie sei es schwierig gewesen, ausreichen Masken und Desinfektionsmittel zu bekommen. „Dennoch haben wir immer auf den Preis geachtet und nicht 100 Millimeter für zehn Euro abgegeben. Dann haben wir nach Alternativen gesucht“, sagt Manuale Deutsch. Auch die Ärzte „und unsere Hebamme“ konnten wir immer versorgen, betont Manuela Deutsch. „In der Anfangszeit war es sehr, sehr schwierig. Wir haben auch selbst Schilder gemalt, dass nur zwei Personen in die Apotheke gleichzeitig dürfen.“

Glück mit dem Beruf des Ehemannes

Astrid Lorenz führt die Sonnen-Apotheke in Pritzerbe. Seit 27 Jahren arbeitet sie dort. Sie erlebt auch den Ansturm der Kunden nach den kostenlosen FFP2-Masken als Herausforderung. „Wir haben normalerweise 80 Kunden am Tag. Jetzt waren es schon 60 am Vormittag.“ Es gebe 30 Millionen Menschen, die diese Masken in Deutschland brauchten. Drei solle jeder bekommen. „Wo sollen denn jetzt 90 Millionen FFP2-Masken vom Himmel fallen. Ich weiß nicht, wie sich das das Gesundheitsministerium vorstellt.“ Sie habe deswegen gar keine Vorbestellungen angenommen.

Zu Beginn der Pandemie hat auch die Sonnen-Apotheke Desinfektionsmittel selbst hergestellt, um die Nachfrage zu decken. Es habe ein Mangel geherrscht „wie in der alten DDR“. Masken habe sie auf „halbillegalen Weg gegen Vorkasse aus China bestellt, ohne zu wissen, ob die Lieferung tatsächlich kommt, die sie bestellt.

Die Arbeitsbelastung sei enorm, „aber wir leben noch“, sagt Astrid Lorenz. Glück hat sie, dass ihr Mann ihr beim Aufstellen der Plexiglasscheiben sehr helfen konnte. „Er ist Diplom-Designer und hat sich da etwas einfallen lassen.“ Dass die Schutzwände, die die Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit Corona bewahren sollen, auch nach der Pandemie stehen bleiben werden, glaubt sie nicht. „Ich bin kein großer Freund davon und muss das noch überlegen“.

Kunden haben Regeln verinnerlicht

Peter Schmieder von der Apotheke Golzow lobt seine Kunden, die längst beherzigen, vor der Tür so lange zu warten, bis sie an der Reihe sind, den Verkaufsraum betreten zu können. Auch die Maske tragen sie nun wie selbstverständlich. „Der März war die Hölle“, sagt Peter Schmieder. „Danach ist es wieder relativ ruhig geworden. Im April und Mai hat es sich absolut beruhigt.“ Den Tag der ersten möglich kostenlosen Maskenausgabe am Mittwoch beschreibt er als „extrem. Die Leute stehen Schlange bis um die Ecke“. Er sei deswegen in dieser ersten Phase dazu übergegangen, so viel auszugeben, dass nur noch jede im Haushalt lebende Person der Risikogruppe oder eines älteren Menschen zunächst nur eine Maske erhalte. Er habe für 10.000 Euro Masken bestellt, das reiche für 5000 Masken.

Gibt es einen Ansturm auf bestimmte Medikamente? „Erstaunlicherweise hält sich der Run darauf in Grenzen. Nur im März gab es eine extreme Nachfrage nach Paracetamol“, sagt der Apotheker. „Aber das ließ schnell wieder nach, als herauskam, dass Paracetamol keinen besonderen Einfluss auf den Verlauf der Krankheit hat und die Weltgesundheitsorganisation auch ihre Warnung für Ibuprofen zurücknehmen musste“, sagt Peter Schmieder. Mittlerweile stünden Mundspülungen hoch im Kurs. „Das scheint tatsächlich seine Berechtigung zu haben.“ Eine vermehrte Nachfrage aber habe er deswegen noch nicht gemerkt.

Längst wird er von seinen Kunden gelöchert nach seinem Wissen über den Corona-Impfstoff. „Ich halte es für eine sportliche Aussage, dass bis zum Sommer 60 Prozent geimpft sein sollen.“ Eine Entspannung erwartet Peter Schmieder erst für den Herbst 2021. Aber auch das gesamte kommende Jahr „wird noch nicht richtig normal werden“.

Von Marion von Imhoff