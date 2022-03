Bad Belzig

Die Arbeitslosenquote im Hohen Fläming bleibt im Februar stabil und liegt – wie schon im Vormonat – bei 5,9 Prozent. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Statistik hervor.

„Wie immer sind die Zahlen im Februar wetterabhängig“, sagt Marko Wilke, Leiter der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle Bad Belzig. „Wäre es draußen noch wärmer, wären die Zahlen besser – wäre es kälter, wären sie schlechter. So sind sie stabil geblieben.“ Da bereits im Januar relativ gute Zahlen zu vermelden gewesen seien, bewertet Marko Wilke den Jahresstart insgesamt positiv.

Saisonkräfte kommen zurück

Im Februar waren im Hohen Fläming noch 1.206 Menschen arbeitslos. Das sind neun mehr als im Vormonat, aber 152 weniger als im Januar 2021. „Ich würde diese Zahl jedoch nicht überbewerten, denn im vergangenen Jahr um diese Zeit befanden wir uns teilweise noch in einem harten Lockdown“, ordnet Marko Wilke ein. Durchaus positiv zu sehen sei dagegen der Vergleich zum Vormonat. „Wenn wir auf die anderen Geschäftsstellen blicken, haben wir hier besser abgeschnitten.“

Wegen des milden Winters und des bereits beginnenden Frühlings, würden zudem die ersten Saisonkräfte wieder eingestellt werden. „Normalerweise fangen beispielsweise Gärtner, Grünanlagenpfleger und Pflasterer so im März und April wieder an“, sagt Marko Wilke. „Das geht diesmal schon früher los und ich rechne damit, dass sie alle im März wieder in Arbeit sind.“

Marko Wilke ist Leiter der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle in Bad Belzig. Quelle: Josephine Mühln

Der Einzelhandel im Hohen Fläming sei während des Lockdowns nicht von weitreichenden Entlassungen betroffen gewesen – deshalb finde hier mit den aktuellen Corona-Lockerungen auch keine große Welle der Wiedereinstellungen statt. „Die Einzelhändler sind eher selber tätig oder haben nur wenige Angestellte – die sind zahlenmäßig während des Lockdowns gar nicht bei uns aufgetaucht“, erläutert der Geschäftsstellenleiter.

Vielmehr seien offene Stellen in Bäckereien, Fleischereien und Supermärkten zu verzeichnen. In diesen Geschäften werden im Hohen Fläming derzeit 18 Verkäufer oder Verkäuferinnen gesucht. „Wir hatten im Februar noch 369 offenen Stellen. Das sind zwar 16 weniger als zuletzt im Januar, aber in der Menge trotzdem noch sehr viele“, sagt Marko Wilke.

20 offene Stellen für Kraftfahrer

Die meisten Mitarbeiter werden im Nah- und Fernverkehr gesucht, allein in der hiesigen Region sind 20 Stellen für Kraftfahrer offen. Es folgen die Lager-Mitarbeiter, bei denen Marko Wilke perspektivisch von einem weiteren Anstieg ausgeht – beispielsweise wegen des Baus mehrerer Logistikhallen im Niemegker Industriegebiet.

Als zeitweiser Jobmotor auch für Bad Belzig und Umgebung könnte sich die Landesgartenschau (Laga) herausstellen, die am 14. April in Beelitz beginnt. Hier seien bereits weitere Stellen gemeldet worden. „Insgesamt gibt es 60 Beschäftigungsmöglichkeiten von Arbeitgebern, die auf der Laga tätig sind“, sagt Marko Wilke. Darunter seien neben Gästeführern auch Kassen- und Sicherheitsmitarbeiter.

Die Jobangebote der Laga Beelitz sind in der Jobbörse unter www.arbeitsagentur.de zu finden – einfach als Arbeitsort „Beelitz“ angeben.

Von Josephine Mühln