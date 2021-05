Teltow

Gleich mehrere Ladendiebe hat die Polizei am Samstagnachmittag in Teltow gestellt. In einem Einkaufsmarkt in der Oderstraße hatte ein Ladendedektiv zwei auffällige Frauen und einen auffälligen Mann in der Kosmetikabteilung bemerkt. Die Verdächtigen luden laut Polizei diverse Lebensmittel und Alkohol aus ihrem Einkaufswagen in einen mitgeführten Kinderwagen sowie ihre mitgeführten Rucksäcke um. Anschließend wollten sie den Markt verlassen, ohne die Waren zu bezahlen.

Die hinzugerufene Polizei konnte die zwei weiblichen Tatverdächtigen im Alter von 16 und 30 Jahren sowie den 20-jährige Mann mit dem Diebesgut vor Ort stellen und festnehmen. Der Gesamtwert der Waren beläuft sich auf über 600 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Am Ende wurden insgesamt sechs Personen festgenommen

Nach Sichtung der Videoaufzeichnungen wurde eine vierte beteiligte Person erkannt, die in der Nähe des Marktes gestellt werden konnte. Als sie angesprochen wurde, versuchte sie laut der Polizei gemeinsam mit zwei anderen Männern zu flüchten, alle drei Personen im Alter von 32, 36 und 44 Jahren wurden daraufhin aufgrund des Verdachts der Beteiligung am Ladendiebstahl ebenfalls festgenommen.

Alle Verdächtigen stammen laut den Beamten aus der Republik Moldau, gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Von MAZonline