Mittelmark

Die Entwicklung der Infektionszahlen im Landkreis setzt sich auf niedrigem Niveau fort. Nachdem von Sonntag bis Montag keine neue Ansteckung hinzukam, vermeldete der Krisenstab am Dienstag drei neue laborbestätigte Fälle. Somit haben sich seit dem Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 insgesamt 479 Menschen angesteckt. Von ihnen gelten 169 als wieder genesen. Das sind fünf Mittelmärker mehr als am Vortag.

Keine neuen Verstorbenen

Es werden aktuell 76 der infizierten Personen außerhalb von Potsdam-Mittelmark in Krankenhäusern behandelt. Die Zahl der Verstorbenen im Landkreis hat sich gegenüber den vergangenen Tagen nicht erhöht und liegt bei insgesamt 38 Menschen. In häuslicher Quarantäne befinden sich jetzt 106 (- 3) Personen. Die Zahl der Verdachtsfälle hat sich noch einmal um 53 auf 2 327 erhöht.

Corona in Asylunterkunft

Am Dienstag wurden erstmals zwei Covid-19-Erkrankungen aus der Asylunterkunft in Werder ( Havel) bestätigt. Die zwei Familien, in denen je ein Familienangehöriger positiv getestet wurde, kamen in die Teltower Asylunterkunft. Momentan sind dort drei an Corona erkrankte Personen sowie 13 Verdachtsfälle in Quarantäne untergebracht.

Von Frank Bürstenbinder