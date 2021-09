Polizei von Potsdam ermittelt zu fünf Autobränden in einem Monat

Potsdam

Sechs Autobrände in knapp vier Wochen beschäftigen die Potsdamer Kriminalpolizei, doch nur in einem Falle scheint die Ursache geklärt, im riskantesten: Das brennende Elektroauto in Caputh am 7.September wurde nicht angezündet. Es geriet in Flammen auf Grzund eines technischen Defektes, der aber nicht vom Auto ausging, teilte Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin auf MAZ-Anfrage mit. Bei den anderen fünf Fällen kann vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

In der Nacht vom 28. auf den 29. August brannte zunächst ein 19 Jahre alter VW in der Ahornstraße und wenig später unweit davon, in der Wetzlarer Straße, ein weiteres älteres Fahrzeug. Hier ist absichtliches Anzünden wahrscheinlich, auch wegen der örtlichen Nähe. Bewiesen ist es aber noch nicht.

Zum Brand eines Fiat-Transporters am 4. September im Weidenhof am Schlaatz laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei ebenso noch wie zu dem Autobrand in Uetz am 8. September etwa eine Stunde nach Mitternacht. Ungeklärt ist zudem der verbrannte Opel Corsa ohne Kennzeichen vom 18. September in der Arthur-Scheunert-Allee von Rehbrücke.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter 0331 5508-0 zu melden.

Ob das ungewöhnlich viele Autobrände sind, kann die Polizei nicht sagen. „Brandstiftung speziell an einem Pkw ist kein eigener Straftatbestand und wird dementsprechend in der polizeilichen Kriminalstatistik nicht gesondert erfasst“, so die Sprecherin der Behörde: „Ebenso wird bei der statistischen Erfassung von Brandstiftungen jeglicher Art nicht der davon betroffene Gegenstand erfasst. Deshalb stehen keine belastbaren Zahlen zur Verfügung.“

Von Rainer Schüler