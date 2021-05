Potsdam-Mittelmark

Am Sonntagnachmittag kam es auf der A10 Höhe der Raststätte Michendorf zu einem Auffahrunfall, in den drei PKWs verwickelt waren. Die Ursache des Zusammenstoßes war ein Skoda, der verkehrsbedingt abbremsen musste. In Folge dessen kam es zu einer Kollision mit den dahinterfahrenden Fahrzeugen. Ein Opel und ein VW fuhren einander auf.

Leichte bis keine Verletzungen

Unter den Insassen der Unfallautos befanden sich zwei Kinder. Der anrückende Rettungsdienst leistete vor Ort erste Hilfe. Alle Unfallbeteiligten erlitten keine bis leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte zwei Personen in umliegende Krankenhäuser.

Die Rettungskräfte leisteten erste Hilfe. Quelle: Julian Stähle

Die Feuerwehr säuberte die Unfallstelle

Die Feuerwehr Seddiner See sicherte die beteiligten PKWs. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden, da bei ihm die Airbags ausgelöst wurden. Der Sachschaden beläuft sich mutmaßlich auf mehrere tausend Euro.

Durch den Aufprall lösten die Airbags aus. Quelle: Julian Stähle

Während der Bergung wurde der Verkehr auf zwei Spuren umgeleitet und es kam zu einem Rückstau von etwa zwei Kilometern.

Von Von MAZonline