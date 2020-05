Beelitz

Drei Autos krachten am Donnerstagabend in der Beelitzer Clara-Zetkin-Straße aufeinander. Alle drei hatten zunächst an einer geschlossenen Schranke hintereinander gewartet. Als sich die Schranke wieder öffnete, fuhren die Fahrzeuge in Richtung Altstadt weiter. Als die zwei vorausfahrenden Pkw verkehrsbedingt abbremsen mussten, bemerkte dies der 59-jährige Fahrer eines Opel zu spät und fuhr auf den Renault einer 53-Jährigen auf. Durch den Aufprall machte dieser wiederum einen Satz nach vorn und stieß gegen den Skoda einer 58-jährigen Frau. Die Renaultfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften behandelt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 13 000 Euro geschätzt. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

