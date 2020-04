E-Mobilität: Kreis will mehr Ladestationen schaffen

Bad Belzig

Fahrer von Elektroautos müssen im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Zukunft nicht mehr so lange nach einer Ladesäule suchen. Deren Netz dürfte sich in der nächsten Zeit erheblich verdichten. Mehr als ein Dutzend Städte und Gemeinden will im Verlauf dieses Jahres eine solche Station errichten.

Zwar ist die Idee einer kreisweit einheitlichen Investition an bürokratischen Hürden gescheitert. Doch nunmehr unterstützt der Kreistag immerhin die einzelnen Vorhaben der Kommunen. Diese neue Infrastruktur sowie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technik machen jeweils ein Drittel der insgesamt 40 Anträge auf Förderung aus dem Klimaschutzprogramm aus. Es war für 2020 zum ersten Mal ausgeschrieben und wird jetzt unbeeindruckt von der sich ausbreitenden Covid-19-Pandemie sogar überplanmäßig realisiert.

40 Anträge fristgerecht eingereicht

29 Kommunen sowie elf Unternehmen, Vereine oder Einzelpersonen hatten sich fristgerecht bis Ende Februar um das Geld beworben. 300.000 Euro waren zunächst für diese Zwecke vorgesehen. „Die reservierte Summe ist mit einem Volumen von fast 393.000 Euro stark überzeichnet gewesen“, sagt Kreis-Sprecherin Andreas Metzler.

„Ob der Schlüssigkeit der Anträge und der zielführenden Projekte hat die Verwaltung aber vorgeschlagen, alle förderfähigen Initiativen zu unterstützen“, so Metzler. Dabei wird nun auf Restbeträge zurückgegriffen, die im vergangenen Jahr nicht wie geplant zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes eingesetzt wurden.

Fördergeld lokal gut verteilt

Das hat zumindest die Beschlussfassung als Eilentscheidung von Landrat Wolfgang Blasig (SPD) und Mirna Richel (CDU) befördert. „Weil alle formell richtigen Maßnahmen bestätigt werden, brauchen die Abgeordneten keine Priorisierung vornehmen“, heißt es aus dem Umweltressort auf MAZ-Nachfrage. Inzwischen sind die Bescheide auf dem Weg an die Antragsteller. Die Empfänger sind in allen Teilen des Landkreises zu Hause: Der Austausch der Leuchtmittel in den Straßenlampen in Gräben wird mit 3160 Euro (20 Prozent der Kosten) gefördert; die Errichtung einer Säule mit vier Ladepunkten in Stahnsdorf mit 40.000 Euro (88 Prozent) der Kosten.

Ulrike Junge pendelt mit dem Elektroauto von Bad Belzig zur Arbeit nach Brück. Batterie aufladen geht in Zukunft nicht nur daheim. Der Kreis Potsdam-Mittelmark fördert die Errichtung zahlreicher neuer Ladepunkte zwischen Havel und Fläming. Quelle: René Gaffron

„Ich bin erfreut über die Anträge zum Anlegen von Blühstreifen, aber auch über das Anlegen von Hecken, die der Verminderung der Winderosion dienen sollen und eine Verbesserung des Kleinklimas in der Feldflur bewirken“, lobt der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, Jens Schreinecke ( CDU). Er ist stellvertretender Vorsitzender des Fachausschuss, dessen Mitglieder sich jedoch kaum inhaltlich beraten konnten. Land- und Forstwirte in Brück, Beelitz und Teltow werden jedenfalls auf dem Sektor aktiv und erhalten für ihre Aktivitäten jeweils 10.000 Euro.

Nur eine Solaranlage gelistet

Das Zentrum für experimentell Gesellschaftsgestaltung (Zegg) in Bad Belzig und die Feuerwehrtechnik-Service Alt Bork von Marcel Mika erhalten Unterstützung bei der Erarbeitung eines effektiven Mobilitätskonzeptes für ihr Unternehmen.

Unterrepräsentiert sind augenscheinlich noch die Erneuerbaren Energien. Lediglich ein genehmigter Antrag zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf dem Michendorfer Sportfunktionsgebäude ist gelistet. Dementsprechend sollte nach Einschätzung der Vorsitzenden des Fachgremiums, Elke Seidel ( Bündnis 90/Die Grünen), bei der nächsten Förderrichtlinie noch nachgebessert werden.

Sicht- und messbare Erfolge gwünscht Der Landkreis Potsdam-Mittelmark leistet sich dank eines zuletzt prosperierenden Haushaltes einige prestigeträchtige Förderprogramme. Es sind das Kreisentwicklungsbudget für strukturschwache Kommunen; Musik- und Volkshochschule; Eltern-Kind- und Familienzentren sowie Kultur- und Denkmalförderung, Tourismusfonds (Betten-Prämie) sowie die Initiative „Offensiv im Alter“. Das Klimaschutz-Förderprogramm sollte möglichst schnell sicht- und messbare Verbesserungen bringen. Deshalb ist auf formelle Voraussetzungen wie ein kommunales Klimaschutzpapier als Bedingung für die Antragsteller verzichtet worden.

Dass sie allerdings unlängst für den Landschaftsschutz der Wittbrietzener Feldflur und damit gegen die geordnete Errichtung von Windenergieanlagen gestimmt hat, trägt Jens Schreinecke aus Stücken der Birkhorsterin noch nach. „Das macht das Eintreten für die Energiewende unglaubwürdig“, kritisiert er die Bündnisgrüne.

Von René Gaffron