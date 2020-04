Brandenburg/H

Am Samstagmittag musste die Freiwillige Feuerwehr Lehnin zu einem Brandeinsatz in den Wiesenweg in Kaltenhausen ausrücken. Was war geschehen?

Ein 67 Jahre alter Grundstücksinhaber entzündete ein Lagerfeuer mit Brennspiritus. Flammen griffen gegen 13 Uhr wegen der wochenlangen Trockenheit sofort auf die angrenzende Wiese über. Der Brand breitete sich auf ungefähr 200 Quadratmetern aus.

Glücklicherweise blieben die benachbarten Gärten mit Holzzaun und Bungalows verschont. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen. Es geht um den Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.

Von MAZ