Eigentlich wollten sie mit Nuthetaler Kita-Kindern ein Musical produzieren und es mit ihnen einstudieren für den großen Auftritt vor Publikum. Daraus wurde nichts. Eine Corona-Pandemie kam dazwischen, die Kitas stellten auf Notbetrieb um und Menschenansammlungen sind derzeit auch noch untersagt. Kurzum: Das vom Bund geförderte Musical-Projekt liegt auf Eis und die Künstler, die sich darum kümmern wollten, erleben selbst eine ernste Krise, weil der öffentliche Kulturbetrieb lahm gelegt ist.

Sie schreiben einen Song und gründen so etwas wie eine Online-Band

Was machen Musiker und Texter in solchen Zeiten? Sie schreiben einen Song und gründen so etwas wie eine Online-Band, die das Lied „Helden“ herausbringt, das unter Einhaltung größtmöglicher Abstände eingespielt wird. Die herrliche Hymne auf die neuen Helden im Land ist nun unter anderem bei iTunes, Amazon und Spotify zu hören und das Video gibt es bei Youtube.

„Ich wollte etwas tun, aber ich kann schlecht in die Labore oder Krankenhäuser gehen, um zu helfen. Mein Metier ist die Musik“, sagt der Rehbrücker Peter Eichstädt, Keyboarder der Glamrock-Band The Clogs. Der Musikproduzent und Musical-Aktivist hat den Song zur Corona-Zeit komponiert. Den Text schrieb Tamina Ciskowski, mit der Eichstädt das Musical-Projekt umsetzen wollte. In der Hymne heißt es etwa: „Und mitten in der Krise – manchmal unerkannt – so viele große Helden, die kämpfen Hand in Hand. Sie sitzen an der Kasse, befüllen das Regal. Pflegen, heilen, testen, noch immer steigt die Zahl.“

Junge Musical-Darsteller und Rapper Max Piano sind mit dabei

Für den Song und das Video holten sie unter anderem junge Darsteller des Jugendmusiktheaters Musical-Minds Potsdam mit dazu oder den jungen Rapper Max Piano und dessen Vater Klaus Schäfer, Sänger der DDR-Band Scheselong, die einst mit satirischen Texten vor allem live Erfolge feierte.

Jeder der 21 Protagonisten spielte seinen Part zuhause – sozusagen im Homeoffice – ein und nahm das mit dem Handy auf. Die Fäden beziehungsweise die Tonspuren liefen im Rehbrücker Studio von Peter Eichstädt zusammen. Er hat die einzelnen Song-Teile entrauscht, geschnitten und zum finalen Song zusammengemixt.

Eichstädt hat das Ohr, das Summen Tiefkühltruhe herauszuhören

Eichstädt hat das Ohr und die Erfahrung dafür, bei Aufnahmen, die in Wohnungen entstanden, zum Beispiel das Summen einer Tiefkühltruhe herauszuhören und herauszufiltern. Er hat das jahrelang geübt, als er für den Dokumentarfilmer Thomas Junker in der halben Welt unterwegs war, um die Musik für dessen Filme zu komponieren. Eichstädt reiste etwa nach Myanmar oder Kirgistan, nahm landestypische Instrumente auf – mit Nebengeräuschen wie Straßenlärm, der dann herausgefiltert wurde.

Die Band mit dem Heldensong haben Ciskowski und Eichstädt „Neue Helden“ getauft. Wenn es wieder möglich ist, soll sie auch live spielen. Dann werden sie den Refrain auf der Bühne singen: „Das Land braucht keine Nudeln, kein Mehl, kein Klopapier. Alles, was uns rettet, sind Menschen so wie Ihr.“ Bis dahin kann das Video zuhause bei Youtube angeschaut werden.

