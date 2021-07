Beelitz-Heilstätten/Werder

Wohin am Wochenende im Potsdamer Umland? Vielleicht zum Poetry Loop Slam in Beelitz-Heilstätten, wo eine Mischung aus Texten und Musik vor historischer Kulisse geboten wird? Oder Freddy Mercure im Kino-Welterfolg Bohemian Rhapsody erleben?

Open-Air-Kino auf der Bismarckhöhe

Zum Kultursommer auf der Werderaner Bismarckhöhe ist jetzt auch das Open-Air-Kino-Angebot gestartet. Am Sonntag wird am Wahrzeichen der Stadt Werder um 17 Uhr der Kinderfilm Die Wolf-Gäng gezeigt. Gegen 20 Uhr folgt der Hauptfilm Bohemian Rhapsody. Das musikalische Drama, das zu einem weltweiten Kinoerfolg wurde, erzählt die Geschichte des legendären Sängers Freddy Mercury und seiner Band Queen.

Der Film Bohemian Rhapsody erhielt vier Oscars. Musiklegende Freddy Mercury wird im Film von Rami Malek gespielt. Quelle: Alex Bailey

Für das Film-Programm sorgt in diesem Jahr auf der Bismarckhöhe das Babelsberger Thalia-Kino. Bis zum 5. September sind jeden Donnerstag, Freitag und Sonntag Filme zu sehen. Kinderfilme beginnen jeweils um 16 Uhr und sonntags um 17 Uhr, die Hauptfilme 20 Uhr. Weitere Informationen und Hinweise für Kartenreservierungen gibt es auf der Webseite des Thalia-Kinos oder auf www.bismarckhoehe.de. Dort werden auch die Filme der Woche zum jeweiligen Montag veröffentlicht.

Texte und Musik vor historischer Kulisse

Ein besonderes Erlebnis wird am Samstag ab 19.30 Uhr vor historischer Kulisse in Beelitz-Heilstätten geboten. Der „Poetry Loop Slam“ vom Künstlerkollektiv der Berliner Kiezpoeten verblüfft im Rahmen des Kultur-Programms in Beelitz-Heilstätten mit einer Kombination. Dabei verbinden sich die lyrischen Texte und Worte mit der Musik vom Schweizer DJ niitramin zu einer neuen Kunstform.

Kiezpoeten-Gründer und Moderator Jesko Habert freut sich über diesen besonderen Veranstaltungsort: „Die Heilstätten bieten für unsere Künstler eine historisch spannende Bühne, die wir mit modernen Sounds füllen wollen. Dieser Kulturclash passt auch super zu unserem Zusammenspiel aus Live-Impro-Beats, die DJ niitamin durch Beatbox- und Loopstation in den Rhythmus der Poeten einarbeitet.“

Lyrische Texte werden am 31. Juli ab 19.30 Uhr mit DJ-Musik kombiniert. Quelle: Thomas Müller

Die kulturelle Nutzung des Areals in Beelitz-Heilstätten ist ein weiterer Schritt in Richtung der Wiederbelebung des flächenmäßig größten Baudenkmals Brandenburgs, daher soll für die neuen Anwohner und künftigen Besucher im Heizhaus sogar ein dauerhafter Veranstaltungsort entstehen, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Reservierung, Tickets und Informationen unter: www.kulturbhs.de

Von Jens Steglich