Teltow

„GefühlsGestöber“ zeigt die Künstlerin Pia Engelbrecht-Affeld derzeit in ihrer Ausstellung im Teltower Neuen Rathaus. Die Bilder sind auch online unter kultur.teltow.de zu sehen.

Die gebürtige Berlinerin, hatte sich auf Anraten ihrer Eltern nach dem Abitur zunächst für den Bankenbereich als berufliche Laufbahn entschieden. Ein Schritt, den Engelbrecht-Affeld eigenen Angaben zufolge nie bereut hat, zumal die Malerei immer parallel zum Beruf ein Teil ihres Lebens blieb. Sie malte weiterhin, besuchte Kurse und experimentierte mit Farben. Erst Jahre später traute sie sich, das Malen in den beruflichen Mittelpunkt zu stellen. Seit 2010 arbeitet sie nun in ihrem eigenen Atelier und unterrichtet selbst an verschiedenen Einrichtungen.

„Die Ausstrahlung von Lebendigkeit und Fröhlichkeit, Spontaneität und Stärke steht bei all meinen Bildern im Vordergrund.“ Dieses Credo von Pia Engelbrecht-Affeld ist auch Programm in den Bildern der farbenfrohen Ausstellung in Teltow, die bis 14. Oktober im Erdgeschoss des Neuen Rathauses zu sehen ist ( Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, außerdem nachmittags am Montag von 13.30 bis 15 Uhr, Dienstag von 13.30 bis 18 Uhr, Donnerstag von 13.30 bis 16 Uhr.).

Da es sich um öffentliche Innenräume handelt, gilt Maskenpflicht.

Von MAZ Online