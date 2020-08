Potsdam

Die Freude über die Nominierung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidat ist in der SPD nicht ungeteilt. Dem Brandenburger Andreas Thomas Klauner hatte die Nachricht vom Montag zunächst die Zornesröte ins Gesicht getrieben, was er auf Twitter bildhaft mit einem Comic illustrierte, der einen wütenden Kater Tom zeigte.

Am Mittwoch ließ Klauner dann Taten folgen. Er gab – ebenfalls auf Twitter – seinen Austritt aus der Partei bekannt – nach mehr als 32 Jahren. Seine Gründe schilderte er in einem offenen Brief, den er an das Willy-Brandt-Haus in Berlin und an die Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken adressierte.

„Hiermit erkläre ich mit sofortiger Wirkung meinen Austritt aus der SPD“, schreibt er. „Mein noch olivfarbenes Parteibuch, welches mir im März des Jahres 1988 ausgestellt wurde, erhaltet ihr zu meiner Entlastung zurück.“ Auf vier Seiten rechnet Klauner, der bis dato dem Ortsverein Kloster Lehnin ( Potsdam-Mittelmark) angehörte, mit seiner Partei ab.

Kurz gefasst, hatte sich Klauner mit der Wahl des Führungsduos Esken/Borjans im vergangenen Jahr eine Neuausrichtung der Partei und einen Linksschwenk erhofft. Diese Hoffnung sieht er mit der Kandidatur von Olaf Scholz, der als Mann des rechten Parteiflügels gilt, zunichte gemacht.

Klauner hat nach eigenem Bekunden bei der Urwahl im vergangenen Jahr für das Duo Esken/Walter-Borjans und nicht für Olaf Scholz und Klara Geywitz gestimmt. Für ihn war das ein klares Votum gegen die Große Koalition und für eine linkere Ausrichtung der Partei.

Dass der Bundesvorstand nun den 2019 bei der Urwahl gescheiterten Scholz zum Kanzlerkandidaten macht, kann er nicht verstehen. Er schreibt: „Ich kann diesen Kandidaten nicht unterstützen, geschweige denn wählen. Er vertritt nicht das, was ich in der Zukunft durch meine SPD vertreten sehen möchte.“ Als Bundesfinanzminister stehe Scholz für alles Mögliche, nicht aber für die Erneuerung der Partei.

Auch die Bewerbung von Scholz um ein Direktmandat im Wahlkreis 61 ( Potsdam) hält Klauner für unangebracht. Das Bewerbungsverfahren, bei dem Scholz mehrere, wohl aber aussichtslose Konkurrenten hat, läuft noch. Wenn man jemanden zum Spitzenkandidaten ausrufe, sollte der wenigstens ein Votum der Delegierten des jeweiligen Wahlkreises haben, kritisiert der Ex-Genosse.

Den Delegierten vor Ort werde angesichts der Prominenz des Kandidaten Scholz quasi die Entscheidung abgenommen. „Eine echte Wahl hat dort wirklich niemand mehr, ohne den Kandidaten massiv zu beschädigen“, so Klauner.

„Ich bin ernsthaft entsetzt, wie man angesichts der von den Demoskopen genannten Zustimmungswerten von derzeit um die 15 Prozent für die SPD überhaupt auf die Idee kommen kann, einen eventuellen Spitzenkandidaten auch noch Kanzlerkandidaten zu nennen“, formuliert Klauner bissig.

