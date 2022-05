Auto kommt bei Wollin von Fahrbahn ab – vier Personen verletzt 

Wollin

Ein Auto ist am Samstagabend auf der A 2 bei Wollin in Fahrtrichtung Berlin von der Fahrbahn abgekommen. Dabei wurden die Insassen – vier Frauen aus Polen – leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der PKW fuhr durch einen Graben, durchbrach einen großen Wildschutzzaun und kam erst in einem angrenzenden Waldstück zum Stehen.

Die Kameraden der Feuerwehr aus Wollin und Ziesar kamen zur Unfallstelle. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle, leuchteten diese aus und klemmten die Batterie des Fahrzeugs ab. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten waren die rechte Spur sowie die Standspur gesperrt.

Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Von RND/Julian Stähle