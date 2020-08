Schwielowsee

Es ist oft sehr eng auf der Caputher Fähre: Autos stehen Stoßstange an Stoßstange, drumherum drängen sich Radfahrer und Fußgänger. Am Freitagnachmittag ging das aber schief. Gegen 15.45 Uhr setzte ein 81-jährige Audi-Fahrer versehentlich rückwärts und quetschte eine auf der Fähre wartende Frau zwischen ihrem Fahrrad und der Reling ein. Die 49-Jährige aus Radebeul erlitt Verletzungen an Beinen und Armen. Sie wurde vor Ort durch die verständigten Rettungssanitäter ambulant behandelt. Gegen den 81-jährigen Potsdamer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet, berichtet die Polizei.

Von maz-online/ rai