Potsdam/Nuthetal

Auf dem südlichen Autobahnring (A 10) gibt es am Mittwoch, dem 31. März, erhebliche Einschränkungen. Die Fahrbahn von Ludwigsfelde in Richtung Potsdam wird von 9 bis 15 Uhr gesperrt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mit.

Grund für die Sperrung seien dringende Markierungsarbeiten zwischen der Abfahrt Ludwigsfelde-Ost und dem Dreieck Nuthetal. Eine Umleitung führt über die B 101 und die L 40 zur Auffahrt Potsdam-Babelsberg (A 115).

Von MAZonline