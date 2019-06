Stahnsdorf

Unbekannte verschafften sich voraussichtlich in der Nacht auf Dienstag in der Straße Am Kienwerder in Stahnsdorf Zugang zu einem VW California. Dann durchwühlten sie den Innenraum des Fahrzeugs. Entwendet wurde aber nichts. Zudem legten sie Kabel frei. Vermutlich, um das Auto kurzzuschließen. Beamte des Polizeireviers Teltow nahmen eine Strafanzeige auf. Es konnten Spuren am Pkw gesichert werden.

Von MAZonline