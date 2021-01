Kleinmachnow

In Kleinmachnow hat sich ein angetrunkener Autofahrer am nächtlichen Samstagmorgen eine rasante Verfolgungsjagd geliefert. Nachdem man ihn gegen 2.20 Uhr im Stolper Weg zunächst bei einer Verkehrskontrolle mit 0,94 Promille Alkohol gestoppt, auf der Wache getestet und ihn dann zu Fuß nach Hause geschickt hatte, fiel der 59-Jährige wenig später wieder auf, erneut am Steuer seines Audi.

Dieses Mal ließ er sich jedoch nicht kontrollieren, sondern flüchtete mit 120 Stundenkilometern durch die Ortschaft. Mit drei Polizeistreifen gelang es, den Flüchtigen zu stoppen. Nun erfolgte aufgrund des Verdachtes einer Verkehrsstraft eine Blutentnahme. Außerdem wurden dem Mann der Führerschein abgenommen und der Audi sichergestellt.

Von maz-online/ rai