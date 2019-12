Kloster Lehnin

Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag in der Nähe von Lehnin mit seinem Wagen tödlich verunglückt. Er starb noch an der Unfallstelle. Die genaue Unfallursache ist unklar.

Der 63-Jährige hatte in einer Linkskurve die Gewalt über den Wagen verloren und das Fahrzeug war nach rechts von der Straße abegommen. Dann prallte das Auto gegen einen Baum. Der Mann verletzte sich so schwer, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unglück aufgenommen.

Von MAZ