Woltersdorf

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 55 Jahre alter Mann mit seinem Kia in Woltersdorf aus einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr der Bundesstraße 1 ein. Dabei übersah er offenbar de Vorfahrt einer Radfahrerin (18), die auf dem Radweg unterwegs war.

Das Auto stieß mit der jungen Frau zusammen. Die Radlerin stürzte auf die Straße und verletzte sich dabei so schwer, dass sie in ein Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ihn für weitere Ermittlungen an die Kriminalpolizei übergeben.

Von MAZ