Ziesar

Am Montag verursachte ein PKW-Fahrer einen Unfall auf der A2, zwischen der Anschlussstelle Ziesar und dem Parkplatz Wüstenforst. Der BMW, in dem zwei Erwachsene und zwei Kinder saßen, war mit Sommerreifen unterwegs. Durch einsetzenden Schneeregen kam der Fahrer von der Fahrbahn ab. Er touchierte einen entgegenkommenden Hyundai Tucson in dem sich vier Personen, darunter zwei Kinder befanden.

Beim Abkommen von der Fahrbahn überschlug sich der Hyundai Tucson und blieb neben der Straße liegen. Die Insassen beider Autos wurden mindestens leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline/ Stähle