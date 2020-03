BUND-Landeschef zu Windrädern im Wald: „Wir brauchen stabile Wälder, keinen Schweizer Käse“

Mittelmark

Vor allem in der Region rund um Beelitz tobt derzeit ein Kampf um die Frage, ob im Namen des Klimaschutzes Windräder in Wälder gestellt werden sollen. Auch Umweltschutzverbände wie der BUND, die eine Energiewende wollen, stehen vor einem Dilemma.

Carsten Preuß, Landesvorsitzender des BUND Brandenburg Quelle: privat

Wir brauchen regenerative Energie wie die Windkraft und deren Ausbau. Wir brauchen im Kampf gegen den Klimawandel aber auch intakte, stabile Wälder und möglichst viele davon. Was halten Sie davon, wenn für Windräder Waldflächen gerodet werden?

Carsten Preuß: Wir wollen die Klimaschutzziele des Pariser Abkommens erreichen. Dafür brauchen wir die ganze Palette an Möglichkeiten, aber immer mit einem Maß, das verträglich ist. Das muss auch doppelt verträglich sein – für die Natur und für die Menschen, die in der Region leben. Eine Umzingelung von Dörfern wie in der Nauener Platte ( Havelland/ Potsdam-Mittelmark) sollte nicht passieren. Und nur das Energiethema auf dem Schirm zu haben, reicht nicht. Wir haben auch das große Thema des Artenschutzes. Auch deshalb sind Windräder im Wald problematisch.

Wälder galten als Tabu-Zone für jegliche Bebauung. Die kleinste Frittenbude durfte nicht hineingestellt werden. Jetzt sind es 150 Meter hohe Windräder, die in einem Wald bei Beelitz ( Potsdam-Mittelmark) gebaut werden sollen. Ist es sinnvoll, Bäume abzuholzen und Waldflächen zu versiegeln, um den Eingriff dann woanders auszugleichen?

Natürlich ist es unsinnig, Kohlenstoffspeicher abzuholzen, um Windräder aufzustellen. Die Frage ist, wie die Ökobilanz am Ende aussieht. Da sind die Wissenschaftler unterschiedlicher Auffassung. Wenn man den Eingriff ausgleicht, indem man neuen Wald auf Ackerflächen pflanzt, wäre die Ökobilanz auf lange Sicht positiv. Ich habe dann aber ein anderes Problem: Wir wollen ja auch eine nachhaltige Landwirtschaft haben und wollen wegkommen von der Art, wie wir Pestizide einsetzen. Dafür brauchen wir mehr Flächen. Im Augenblick haben wir indes eine ungebremste Reduzierung der Landwirtschaftsflächen durch Bebauung.

Kiefernforste in naturnahe Wälder umbauen

Wir Menschen haben viele Wälder in Monokulturen verwandelt, um Holz zu produzieren und Geld zu verdienen. Und dann sagen wir: Diese Wälder sind ökologisch nichts wert, dort können wir auch Windräder hineinstellen. Ein bisschen verlogen ist das schon.

Sinnvoller ist es, auch diese Kiefernforste, die teilweise für die Windkraft geopfert werden sollen, in naturnahe Wälder umzubauen, statt Windräder hineinzustellen. Wenn ich die Monokulturen in Mischwälder umbaue, tue ich für die Natur etwas besseres. Wir haben in Brandenburg vor allem im Süden große Probleme mit reinen Kiefernwäldern. Die letzten trockenen Sommer haben gezeigt, dass diese Wälder leiden. Wir müssen ganz schnell beginnen, sie umzubauen. Wir müssen es jetzt tun, sonst sind diese Wälder irgendwann verloren.

Wie viel Wald muss für ein Windrad gerodet werden?

Etwa ein halber Hektar, hinzu kommen noch Fällungen für Wege, die zu den Windrädern führen.

Wie bekommt das dem Wald?

Der Wald ist ein ganz eigener Lebensraum. Wenn wir ihn mit Aufstellflächen und Erschließungswegen für Windräder auseinandernehmen, stören wir dieses Ökosystem empfindlich. Es gibt neue Forschungsfelder, in denen aufgezeigt wird, wie Bäume, Pilze und Pflanzen in einem Wald miteinander kommunizieren und gegenseitig Nährstoffe und Wasser austauschen. Machen wir den Wald zu einem Schweizer Käse, sorgen wir für noch mehr Probleme. Gerade in Zeiten des Klimawandels brauchen wir stabile Wälder und keinen Schweizer Käse.

Zur Person Carsten Preuß ist Landesvorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND). Der BUND ist eine nichtstaatliche Umwelt- und Naturschutzorganisation. Er wurde 1962 geboren, ist studierter Diplom-Agraringenieur und lebt in Zossen. Er ist seit 2004 im BUND-Landesvorstand und gehörte als parteiloses Mitglied 2018/2019 der Landtagsfraktion der Linken an.

Jetzt gibt es das Argument, die Waldrodung für Windräder werde andernorts ausgeglichen und als Ersatz könnten stabilere Mischwälder geschaffen werden. Windräder im Wald tragen also zum Waldumbau bei?

Den Waldumbau kann ich jetzt schon organisieren. Dafür stehen Fördermittel bereit. Ich kann Waldumbau auch mit einem relativ geringen Budget hinbekommen. Wenn ich ihn mit einer Jagd verbinde, die den Wildbestand auf ein waldverträgliches Maß anpasst, macht es die Natur von allein. Dann braucht man teure Wildschutzzäune für junge Bäume kaum noch.

Müssen wir den ökonomischen Druck von den Wäldern nehmen, damit sie ihre wertvollsten Leistungen in vollem Umfang erbringen können? Kohlendioxid speichern, Sauerstoff produzieren, Tieren Lebensraum geben und uns Naturerholung...

Ja, es gibt mehrere Waldfunktionen. Wir haben uns lange Zeit zu sehr auf die Funktion der Holzproduktion konzentriert. Wenn man ein Problem lösen will, muss man darauf achten, dass damit kein neues Problem geschaffen wird.

Wie beim Biodiesel, der Jeep-Fahrern das schlechte Gewissen nimmt. Und dann hört man, dass in Südostasien Regenwald gerodet wird, um Palmölplantagen für Biodiesel zu pflanzen.

Wir leben in einer Zeit, in der wir schnelle und einfache Lösungen haben wollen. Und die gibt es oft nicht.

Statt Ausbau von Energieträgern mehr Energie sparen

Bekommen wir die Energiewende hin, ohne Windräder in den Wald zu stellen?

Ja. Wir reden viel zu viel darüber, wie wir alte Energieträger durch neue ersetzen. Wir reden zu wenig darüber, wie wir Energie sparen können. Da haben wir immer noch große Potenziale. In unseren Breitengraden steht uns Energie nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Wie groß sind diese Potenziale?

Zwischen 20 und 30 Prozent an Energieeinsparungen sind noch drin. Wenn wir diese Potenziale nutzen, dann gehe ich davon aus, dass wir die Energiewende schaffen, ohne Windräder in den Wald zu stellen oder bis an die Dorfkante. Auch das Ziel, in Brandenburg zwei Prozent der Landesfläche für die Windkraft auszuweisen, können wir schaffen, ohne dafür Wald oder Ortsränder in Anspruch zu nehmen.

Wo stellen wir die Windräder denn hin, wenn sie im Wald nichts zu suchen haben?

Wenn man sich das genauer anschaut, könnte man auf die Windeignungsgebiete, die in Wäldern ausgewiesen sind, verzichten. Es gibt genug Flächen, die geeignet wären. Das wären dann vor allem Ackerflächen, wobei der Flächenverbrauch durch Windräder dort geringer wäre, als wenn man sie in den Wald stellt und dafür als Ausgleich Äcker aufforsten würde.

Wie sieht es mit Gewerbeflächen aus?

Auf Gewerbeflächen könnte man Windräder aufstellen, wenn sie nicht direkt an Dörfer angrenzen. Wir reden aber gerade nur über Wind und haben das Thema Solarenergie ein bisschen aus den Augen verloren. Solarmodule sind so billig geworden, dort tut sich was. Es gibt auch Studien, die sagen, wir haben bundesweit 74.000 Hektar Dachflächen, die noch ungenutzt sind, aber nutzbar wären. Jetzt kann ich niemanden zwingen, sein Dach mit PV-Anlagen zu bestücken. Wenn man aber neue B-Pläne für Wohnbebauung und Gewerbeflächen aufstellt, kann man PV-Anlagen für Dächer vorschreiben. Wir brauchen ein neues Förderprogramm für Solaranlagen auf Dächern. Wir können so auch andere, dezentrale Erzeugerstrukturen schaffen. Wenn man den Strom nutzt, wo er erzeugt wird, brauche ich keine kilometerlangen Transportleitungen.

