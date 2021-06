Bad Belzig: Corona-Krisenstab des Landkreises bleibt in Alarmbereitschaft   

Mittelmark

Die Corona-Inzidenzzahl in Potsdam-Mittelmark liegt nunmehr den fünften Tag in Folge bei null. Die Lage hat sich hinsichtlich der Infektionen merklich entspannt. Dennoch ist der Corona-Krisenstab des Landkreises weiterhin im Einsatz und auch im Falle einer vierten Welle wieder in alter Personenstärke startklar. Ein Blick auf die aktuelle Arbeitsweise.

Zu den Hochzeiten der Pandemie waren im Landkreis insgesamt 69 Mitarbeiter im Corona-Krisenstab des Gesundheitsamtes in Bad Belzig beschäftigt. Ab Juli sollen einige wieder mit anderen Angelegenheiten betraut werden.

Und auch der Aufgabenbereich ist in eine andere Richtung gerückt. „Weiterhin sind die Kolleginnen und Kollegen mit der Befunderfassung und der Kontaktpersonenverfolgung beschäftigt. Hinzu kommen Anfragen von Reiserückkehrern, die Datenprüfung und schließlich die Anfragen rund um das Testen“, übermittelt Landkreissprecher Kai-Uwe Schwinzert im Namen der Coronastab-Mitarbeiter.

Natürlich ist eine merkliche Entspannung eingetreten, war doch der bürokratische Aufwand in den Wintermonaten, gerade um die Weihnachtsfeiertage und Neujahr so immens, dass Bescheide teilweise nur mit Verzögerung oder gar erst nach Ablauf der Quarantänezeit zugestellt wurden.

Für die vierte Welle gerüstet

Für eine aktuell noch nicht spruchreife, aber eventuell folgende vierte Welle sieht sich der Landkreis vorbereitet. „Bei einem verstärkten Infektionsgeschehen wird der Landkreis erneutPersonal aus der Kreisverwaltung in das Gesundheitsamt abordnen, soweit der Bedarf besteht“, so Schwinzert.

Als sich nach der ersten Infektionswelle im Sommer 2020 das Pandemie-Geschehen entspannte, wurden ähnliche Regelungen für die Mitarbeitenden im Corona-Krisenstab getroffen. Im Juni stellte man die Zuständigkeiten neu auf, gliederte die Mitarbeiter ans Gesundheitsamt mit Sitz in Bad Belzig an. Drei Wochen später wurde der Krisenstab sogar zwischenzeitlich aufgelöst. Nicht ahnend, dass zweite und dritte Welle auf dem Fuße folgten.

Seit Mitte April 2020, als die Aufgaben rund um das Pandemie-Geschehen gebündelt wurden, durchlief der Stab verschiedene Umstrukturierungen, die auch durch die Personalnot der Kreisverwaltung bedingt wurden. Aktuell sind im Landkreis Potsdam-Mittelmark sechs infizierte Personen registriert. Insgesamt gab es seit Beginn der Registrierungen 7882 positive Coronafälle. Schaut man auf die Pandemie im Ganzen, waren im Landkreis mehr Frauen als Männer betroffen.

Von Natalie Preißler