Bad Belzig: Ehrung für drei verdiente Feuerwehrkameraden übergeben

Bad Belzig

Der stellvertretende Landrat und 1. Beigeordnete, Christian Stein, hat in dieser Woche im Auftrag der Landesregierung drei verdiente Feuerwehrkameraden für besondere außerordentliche Leistungen und Einsätze geehrt.

Christian Stein bedauerte, dass dieser Akt nur im kleinen Rahmen und unter Ausschluss einer großen Öffentlichkeit stattfinden könne, aber Corona fordere auch hier seinen Preis. Es sei für ihn zudem nicht infrage gekommen, die Auszeichnung nur per Post zuzustellen, sagte Christian Stein. Deshalb wurden die drei zu ehrenden Kameraden in den Sitzungssaal der Kreisverwaltung nach Bad Belzig geladen.

Auszeichnung und Blumenstrauß

Dort nahmen sie die hohe Auszeichnung – das Ehrenzeichen im Brandschutz des Landes Brandenburg am Bande in Gold und Silber – in Empfang. Ausgezeichnet wurden: Christian Pude von der Freiwilligen Feuerwehr Ruhlsdorf (Silber am Bande), Lars Hagen von der Freiwilligen Feuerwehr Bardenitz (Silber am Bande) und Harri Grams von der Freiwilligen Feuerwehr Tremsdorf (Gold am Bande).

Unter Teilnahme des Kreisbrandmeisters Jens Heinze und der zuständigen Orts- oder Amtsbrandmeister wurde die Auszeichnungen mit einem Blumenstrauß übergeben. Auch der Treuenbrietzener Bürgermeisters Michael Knape hatte es sich nicht nehmen lassen, seinem Feuerwehrmann Lars Hagen persönlich zu gratulieren.

Von MAZ