Bad Belzig

In der Nacht zum Sonntag haben Zeugen mehrere Minderjährige beobachtet, die in der Puschkinstraße in Bad Belzig einen dort abgestellten Toilettenanhänger mit Farbe beschmierten.

Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, schnappten sie sich ein Mädchen. Die übrigen Tatverdächtigen flüchteten vor der Polizei.

Die Beamten nahmen aufgrund der frischen Farbschmierereien eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf und übergaben das Mädchen ihren Eltern.

Von MAZ-online