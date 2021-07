1.500 Euro für Kamerun: Bad Belziger haben großes Herz für mittellose Schulkinder in Afrika

Bad Belzig

Das Schulprojekt des Bad Belziger Vereins „Echo Kamerun“ kurbelte die Spendenbereitschaft der Menschen kräftig an. In nunmehr einer Woche sind mit 1.500 Euro mehr als die doppelte Summe für das anstehende Schuljahr eingegangen.

„Der Artikel hatte einen großen Effekt. Es wurden seither 1.500 Euro für die Schulkinder in Kribi gespendet“, freut sich die Vereinskoordinatorin für Bad Belzig Silvia Grimmsmann. Um das Spendenziel für die 20 Kinder im Schuljahr 2021/22 zu erreichen, fehlten vergangene Woche noch rund 600 Euro. Insgesamt werden pro Schuljahr für Material, Kleidung und ein Gesundheitspaket pro Kind 350 Euro benötigt.

Finanzielles Polster fürs folgende Schuljahr

Nun freuen sich die Projektteilnehmer über weit mehr als die doppelte Summe. Was über die benötigten Gelder hinausgeht, wird bereits für das folgende Schuljahr einbehalten. So ist der Start für die erfolgreiche Weiterführung gesetzt. 20 Spender, darunter Familien und Paare, haben in diesem Jahr einen finanziellen Beitrag geleistet.

Silvia Grimmsmann (l.) vom Verein „Echo Kamerun“ zusammen mit Arnaud Poumbok auf einer Afrikareise 2019. Quelle: privat

Seit 2016 unterstützt „Echo Kamerun“ von der Kurstadt aus 20 mittellose Kinder in der Küstenstadt Kribi in Kamerun. Der Verein steht über den Partnerverein „Echo Kribi-Belzig“ vor Ort in engem Kontakt mit Lehrpersonal und Schulkindern.

