1025 Jahre Bad Belzig: Mit dem Bischof auf dem Kirchenwanderweg entlang

Bad Belzig

Der Veranstaltungsreigen anlässlich des 1025-jährigen Bestehens von Bad Belzig wird fortgesetzt. Aus gegebenem Anlass wird Bernhard Felmberg aus Berlin erwartet. Er ist der Evangelische Militärbischof bei der Bundeswehr.

Mit Hochwürden ist die Einweihung des ökumenischen Kirchenwanderweges geplant. Treff ist am Sonnabend, 10 Uhr, zunächst in der Bricciuskirche an der Burg Eisenhardt. Die Andacht werden Pfarrerin Christiane Moldenhauer und der Gast gemeinsam gestalten.

Besuch an sechs Stationen

Dann geht es auf der 6,5 Kilometer langen Strecke zu sechs christlich-religiösen Stationen. Dort sind jeweils Begegnungen geplant. Das Ende der Veranstaltung, die unter den üblichen Hygienevorschriften stattfindet, ist gegen 14 Uhr geplant.

Von René Gaffron