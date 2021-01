Bad Belzig

In der Nacht zu Dienstag hat in der Bad Belziger Kurparksiedlung ein Mann an seiner Matratze gezündelt und versucht, sein Zimmer in Brand zu setzen. Die Mutter des 18-Jährigen hat daraufhin die Polizei alarmiert und ausgesagt, ihr Sohn würde sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. Die Eltern baten die Beamten um Hilfe, weil der Junge stark aggressiv reagierte.

Der Vater konnte die Matratze löschen, bevor das Feuer auf andere Gegenstände übergriff. Sowohl das Zimmer als auch die Wohnung waren weiter bewohnbar – lediglich ein leichter Brandgeruch blieb zurück.

Anzeige

Die Eltern haben ihren Sohn nach dem Vorfall rausgeschmissen. Später wurde er auf eigenen Wunsch für weitere Behandlungen in eine Brandenburger Fachklinik gebracht. Die Beamten haben Ermittlungen wegen einer versuchten Brandstiftung eingeleitet.

Von MAZ