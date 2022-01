Raben

Die Menschen im Hohen Fläming sind besorgt: Der Rückgang der Rauch- und Mehlschwalben in ihrer Umgebung entgeht kaum jemandem. Insofern kommt es nicht unerwartet, dass sie sich für deren Schutz einsetzen. Die Nisthilfen-Vermittlung der Naturparkverwaltung Raben verlief entsprechend erfolgreich.

Das sollte sich für alle Beteiligten lohnen. Denn Schwalben und Mauersegler sind grundsätzlich sehr standorttreu und kehren für gewöhnlich ein Leben lang zu ihren Nestern zurück. Seit den 90er-Jahren sind die Bestände vor allem bei den Schwalben rückläufig, die Gründe hierfür vielfältig.

Zwei Seminare für die Gastgeber von Schwalbe & Co

„Das Anbringen von geeigneten, artspezifischen Nisthilfen ist eine gute Möglichkeit, die Vögel in ihrem Brutgeschehen zu unterstützen“, erklärt Anke Braune von der Naturparkverwaltung.

Doch gelte es, einiges zu beachten. Zwei Seminare bereitete deshalb die neuen Vermieter auf die unterschiedlichen Ansprüche der tierischen Bewohner vor. Erörtert wurden unter anderem die Standortwahl und das fachgerechte Anbringen der Nisthilfen.

Theorie und Praxis: Beim Gebäudebrüter-Seminar in Baitz erklären Andrea Künnemann (links) und Antje Drangusch (rechts) wie die Ansiedlung der Schwalben gelingt. Quelle: Sandy Rau

Jede der drei Arten wurde mit ihren Ansprüchen an den Lebensraum in einem Vortrag von Fachfrau Antje Drangusch beleuchtet. Bei einer kleinen Exkursion wurden echte Nester in und an Gebäuden begutachtet und Hinweise für das Anbringen der Nisthilfen detailliert besprochen.

Mauersegler-Kolonie auf Wiesenburger Gehöft

Auf dem Grundstück von Georg Bartsch in Wiesenburg konnten die Teilnehmer erfahren, wie mittels Klangattrappe erfolgreich Mauersegler angesiedelt werden. Der Betreiber des „Cottage im Fläming“ übernimmt drei weitere Nisthilfen für Mauersegler vom Naturpark, so dass die kleine Kolonie auf dem Hof weiter wachsen kann.

Auch der Mangel an geeigneten Nestbaumaterialien und an ausreichender Nahrung wurde in den Runden thematisiert. Andrea Künnemann von der Naturparkverwaltung stellte einfach umzusetzende Maßnahmen vor, wie das Anlegen einer simplen Lehmpfütze oder Gestaltungsmöglichkeiten im Garten.

Schulen in Brück und Niemegk einbezogen

Insgesamt werden die 180 Nisthilfen an 49 verschiedenen Standorten fast über das gesamte Naturparkgebiet aufgehangen. In Brück am östlichen Rand des Naturparks, werden wie schon der Robert-Koch-Grundschule Niemegk an der Oberschule zehn Mauersegler-Kästen direkt am Schulgebäude angebracht. Betreut und begleitet wird das Vorhaben von den Hausmeistern und interessierten Schülern.

Andrea Künnemann zeigt, wie man Lehmpfützen für Gebäudebrüter selbst anlegt. Quelle: Sandy Rau

Im Niemegker Getränkehandel von Bodo Höhne haben sich sächsische Schüler im Herbst mit der Montage von Nisthilfen an einer Lagerhalle engagiert.

Vögel kehren im Frühling aus dem Süden zurück

Von Ziesar, über Grebs bis nach Ragösen im Norden sowie Niemegk und Klein Marzehns im Süden wird es ab dem Frühling also spannend, ob die Vögel nach ihrer langen Reise die Quartiere annehmen. „Um den Erfolg des Vorhabens einschätzen zu können, bleibt die Naturparkverwaltung mit allen Kooperationspartnern in den nächsten drei Jahren eng in Kontakt“, berichtet Anke Braune.

Für Rauchschwalben wurden unter anderem die 180 Nisthilfen des Naturparkes "Hoher Fläming" angebracht. Quelle: Anja Fröhlich

Und es geht weiter: 2022 wird die aktive ökologische Umgestaltung von Haus- und Bauerngärten durch die Naturparkverwaltung Hoher Fläming gefördert. So finden auch Gebäudebrüter im Umfeld bessere Voraussetzungen. Zu dem Zweck stehen 8.000 Euro zur Verfügung.

www.hoher-flaeming-naturpark.de

Von René Gaffron