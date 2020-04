Bad Belzig

Eine 19-Jährige hat sich bei einem Unfall in der Nacht zum Montag im Wohngebiet Klinkengrund auf ziemlich tragische Weise verletzt. Sie muss kurz nach Mitternacht in der Erich-Weinert-Straße unterwegs gewesen sein. Dort wurde sie jedenfalls von Polizisten gefunden.

Die junge Frau hat gegenüber den Beamten des Reviers Bad Belzig angegeben, dass sie gerannt, an einer Kante ins Stolpern geraten und schließlich gestürzt sei.Dabei fiel sie mit dem Kopf so unglücklich, dass sich die Haarspange in die Haut bohrte. Der herbeigerufene Rettungsdienst hat dann die Platzwunde versorgt.

Glück im Unglück: Nach der ambulanten Behandlung konnte die Frau selbstständig den Heimweg antreten.

Von René Gaffron