1945 in Bad Belzig: Literaturwissenschaftler erinnert sich an Kindheit als Flüchtling im Hohen Fläming  

Bad Belzig

Ein Junge und seine Erlebnisse in der Nachkriegszeit ab 1945: Für die Autobiographie „Wege nach Westen – Wege nach Osten“ von Literaturwissenschaftler Jürgen Lehmann ist diese Umschreibung zu einfach gegriffen. Aus seinen Erinnerungen an eine Jugend in Deutschland schreibt er über Familienkrisen, materielle Not und gesundheitliche Fiaskos. Ein Kapitel widmet sich der Zeit in Bad Belzig. Der MAZ hat er verraten, wie er heute auf die Kurstadt blickt, was ihn noch immer mit der Region verbindet und wie der Hohe Fläming ihn in jungen Jahren geprägt hat.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Erster Absturz in Dunkelheit, Ungewissheit und Existenzangst“ so ist jenes Kapitel des Autors überschrieben, welches auch Erinnerungen an Belzig/Mark birgt. „Das in dieser Belziger Zeit Erlebte hat mir die bis heute währende unschätzbare Erfahrung vermittelt, in einer Familie trotz unwirtlicher äußerer Bedingungen aufgehoben, sicher zu sein“, blickt Lehmann aus heutiger Sicht auf seine Geschichte. Not und Elend haben zusammengeschweißt, aber auch gleichzeitig eingefordert, auch als Kind Verantwortung für das Überleben zu übernehmen, so der gebürtige Potsdamer, Jahrgang 1940.

Literaturwissenschaftler Jürgen Lehmann setzt sich in seiner Autobiographie „Wege nach Westen - Wege nach Osten" mit den psychischen Folgen einer Jugend in der Nachkriegszeit ab 1945 auseinander. Quelle: Detlef Niese

Heute lebt Lehmann in Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg. Doch die Verbindung in den Hohen Fläming ist nie abgerissen. Seit fast fünf Jahrzehnten besteht eine enge Verbindung zur Cousine Rosemarie Langner und ihrer Familie. „Sie und früher meine in Belzig lebenden, von mir sehr geschätzten Onkel und Tante waren auch in DDR-Zeiten Anlass, immer wieder Belzig zu besuchen.“

Langner ist immer wieder ergriffen, wenn sie im Buch „Wege nach Westen - Wege nach Osten“ blättert. „Es sind dramatische Geschichten eines Jungen, der erlebt hat, was es heißt, Flüchtling zu sein in der sehr schwierigen Nachkriegszeit“, schildert sie. Die Familie hätte viel mitgemacht, sagt Langner, bevor die Stimme bricht und Tränen an ihren Wangen herunterrollen. „Wie haben die Menschen das nur alles geschafft?“ stellt sie sich immer wieder die gleiche Frage. Und ist selbst Teil einer Flüchtlingsgeschichte, wie sie sich heute bei anderen Nationalitäten, die in Deutschland Schutz suchen, unter anderen Umständen wiederholt.

„Acht schwere Jahre“ in Belzig/Mark

Flucht vor der roten Armee Ende Januar 1945 mit vollgepacktem Leiterwagen ab Schwiebus bei mehr als Minus 20 Grad, Flüchtlingslager in Frankfurt/Oder, geplünderte Wohnung der Eltern in Potsdam, einige Wochen in Wilhelmshorst, dann für „acht schwere Jahre“ nach Belzig: So die Stationen der Flucht.

Ein Leben in rasch aufgebauten, primitiven Baracken, problematische hygienische Bedingungen, aber ein Lichtblick: Ehepaar Scholz, die die Flüchtlinge als liebevolle und selbstlose Repräsentanten der „Willkommenskultur“ erfahren. Das klassische Mittagessen sind Pellkartoffeln mit Salz, Umzug in ein Behelfsheim im Friesenweg am Stadtrand von Bad Belzig, Beschimpfungen als „Pollacken“, „Zigeuner“ oder „Nappsülzen“, Briketts klauen am Bahnhof, tagelang durch die Wälder streifen, um Pilze für die Familie zu suchen, Ausschnitte einer Lebenswirklichkeit, wie sie für die gerade heranwachsende Generation kaum nachzuvollziehen sind.

Ein Kapitel in Jürgen Lehmanns Autobiographie widmet sich den Erinnerungen an die Nachkriegszeit in Bad Belzig. Quelle: Natalie Preißler

Zu materieller Not gesellen sich Krankheitsbilder wie Hungerödeme, die mit einer widerlichen „blauen Salbe“ behandelt werden mussten, was die Schulkinder zu Aussätzigen werden ließ. Dies ist ein Aspekt, den die deutsche Nachkriegsgeschichte und ihre Wirkung auf die jugendliche Psyche für gegenwärtige Leser erfahrbar machen sollen.

„Die für mein späteres Leben und berufliche Laufbahn erforderlichen Eigenschaften wie Selbstdisziplin, Durchsetzungswillen und die Suche nach positiven Auswegen, die Neugierde auf das Andere, das Fremde haben in dieser Zeit ebenso ihren Ursprung wie die geistigen Anregungen durch einige Lehrer und den evangelischen Kantor Stumpfe. Letzterem verdanke ich mein bis heute währendes Interesse für religiöse Fragen“, sagt Lehmann heute.

Jürgen Lehmanns Autobiographie befasst sich auch mit der Nachkriegszeit in Bad Belzig. Quelle: Natalie Preißler

Intensive Kindheitserinnerungen, die zunächst Familienmitgliedern und Freunden mündlich erzählt wurden, dann aber auch befreundeten Kollegen und Bekannten, brachten das Vorhaben, diese in Buchform zu bringen ins Rollen. „Aber auch Schriftsteller wie Christoph Meckel und Freunde wie Gernot Erler, der Ostexperte der Bundesregierung und ehemalige Staatsminister im Auswärtigen Amt, haben mich dann nachdrücklich ermuntert, diese Erinnerungen in die Form einer Geschichte zu bringen“, schildert Lehmann. Zudem hat sich der Literaturwissenschaftler intensiv mit der Gattung Autobiographie beschäftigt und dazu 1988 ein Standardwerk über die Theorie und Geschichte der Autobiographie veröffentlicht.

Für Cousine Langner, die selbst gern zur Familiengeschichte forscht, ist das Buch eine Lektüre, die der heutigen Jugend im Hohen Fläming neben dem authentischen Teil der Nachkriegs- und DDR-Geschichte in Bad Belzig auch aufzeigt, wie eine Jugendzeit aussieht, die nicht unbeschwert vonstatten geht, sondern jeden Tag den Kampf ums Überleben bedeutet.

Von Natalie Preißler