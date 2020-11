20. Todestag: Bad Belzig erinnert an Belaid Baylal, der Opfer rechter Gewalt wurde

Bad Belzig

Das Schicksal von Belaid Baylal wird 20 Jahre nach seinem Tod keineswegs vergessen. „Wegen der aktuellen Pandemie-Lage haben wir aber darauf verzichtet, das Gedenken im Ehrenhain an der Lübnitzer Straße wie üblich zu zelebrieren“, sagt Jens Gruszka vom Info-Café „Der Winkel“. Stattdessen haben Magdalena Schick und Steffen Weidner für das Bad Belziger Forum gegen Gewalt und Rechtsextremismus am Mittwochnachmittag dort Blumen niedergelegt und via Internet an die Vorkommnisse in den 90er-Jahren erinnert.

Zur Erinnerung: Am 8. Mai 1993 war der Asylbewerber von Einheimischen in einer Gaststätte der Stadt zunächst bedroht und später vor dem Lokal verprügelt worden. Schläge und Tritte in den Bauch führten dann zu schweren inneren Verletzungen. Während er zunächst noch mit einer Notoperation im hiesigen Krankenhaus gerettet werden konnte, erlag Belaid Baylal am 3. November 2000 den Spätfolgen dieses Übergriffs. Er wurde gerade einmal 42 Jahre alt.

Täter auf Bewährung verurteilt

Vor Gericht gestanden die Beschuldigten seinerzeit zwar ihre Tat. Beide gaben als Grund an, sie würden Ausländer nicht mögen. Sie wurden zu fünf Monaten Freiheitsentzug auf Bewährung sowie zu 300 Mark an den allgemeinen Behindertenverband und 15 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Dennoch war der dann in seiner Heimat beigesetzte Marokkaner über viele Jahre nicht als Opfer rechter Gewalt im Land Brandenburg anerkannt. Erst 2015 erfolgte die offizielle Aufnahme in die Statistik. Nicht zuletzt hat sich das Infocafé „Der Winkel“ für die stete Erinnerung an das Schicksal engagiert.

Bürgermeister begrüßt Initiative

Bürgermeister Roland Leisegang begrüßt die Bemühungen, die Erinnerungen an das Geschehen von damals wach zu halten. Der Termin steht. „Allerdings wäre es von Vorteil, sich an Ort und Stelle der Ereignisse bewusst zu werden und Lehren abzuleiten“, sagte er. Der Rathauschef ist sich gewiss, dass es nach der Pandemie noch möglich und nötig sein wird, dies weiter zu erörtern.

In Bad Belzig herrscht jetzt ein besseres Klima. „Doch gibt es keinen Grund, sich bequem zurückzulehnen“, heißt es mahnend im Beitrag von Steffen Weidner im Namen des Belziger Forums. Er verweist auf die bundesweit allgemeine Zunahme von Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung.

