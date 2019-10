Das Technische Hilfswerk in Westbrandenburg freut sich auf Verstärkung. 23 Kandidaten haben in Bad Belzig die Prüfung nach der Grundausbildung bestanden. Darunter zunehmend und mit gutem Grund Frauen.

Geschafft: Kerstin Ihlenfeldt gehört zu den 23 Männer und Frauen aus Westbrandenburg, die am Sonnabend in Bad Belzig erfolgreich die Prüfung am Ende ihrer Grundausbildung bestanden haben.Foto: Quelle: René Gaffron