Junge Brandschützer in Bereitschaft

Bad Belzig

Das Blaulicht und der Klang des Martinshorns sind an diesem Wochenende in Bad Belzig meist positiv zu deuten. Denn die reihenweisen Alarmierungen sind Übungen gewesen. Anlass: der Berufsfeuerwehrtag für den Nachwuchs. Die jungen Brandschützer verbringen ihn von Sonnabend, 8 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, in der Feuerwache an der Niemöllerstraße.

15 Kinder und 15 Jugendliche sind am immerhin letzten Wochenende der Herbstferien dabei. Das sind mehr als 80 Prozent, hat Matthias Wolter bilanziert.

Guter Zuspruch am Ferienende

Wie der Jugendwart der Löschgruppe berichtet, hat der Nachwuchs zum einen Ausbildung in Theorie und Praxis absolviert. „Dank eines Rettungswagens samt Besatzung von Promedica konnten die Jungen und Mädchen auch deren Arbeitsfeld kennen lernen“, so der 30-Jährige. Zum anderen wurde dann auch der Ernstfall geprobt: Brand löschen, Hilfeleistung beim Unfall und Rettung eines Tiers in Not, lauteten die Szenarien.

Dass noch mehr dem Beispiel folgen, hofft Matthias Wolter. Immer Freitag, 17 Uhr, übt der Löschnachwuchs.

Noch mehr Ausbildung

Parallel fand auf dem Hof des Gerätehauses noch die Truppmann-I-Ausbildung statt, und der Rettungsbus war mit Sondersignal in der Kur- und Kreisstadt unterwegs. Zu Ausbildungszwecken. Stadtwehrführer Olaf Beelitz schulte die Regiobus-Kraftfahrer für den Fall, dass sie das Gefährt zu einem Unglücksort steuern müssen.

Von René Gaffron