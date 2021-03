Bad Belzig

In der größten Kinderbetreuungseinrichtung des Hohen Flämings wird am Montag wieder Leben einziehen. Dann geht die vom Gesundheitsamt des Kreises Potsdam-Mittelmark angeordnete zweiwöchige Quarantäne zu Ende. Der Alltag soll – so gut es vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie geht – in die Tagesstätte „Tausendfüßler“ in Bad Belzig zurückkehren.

Bedingung ist, dass ein negativer Corona-Test vorgelegt werden kann. Zu dem Zweck haben mehr als 200 Jungen und Mädchen sowie ihre 40 Erzieher am Sonntag einen Termin im Krankenhaus Bad Belzig. Dort werden fast acht Stunden lang Abstriche in den Nasen der großen und kleinen Patienten vorgenommen.

Kinder sind tapfer dabei

„Die Kinder wissen aus dem Fernsehen über die Krankheit ganz gut Bescheid“, berichtet Christian Reiter. Tochter Emilia hat sich daher bereitwillig und tapfer dem Prozedere gestellt. „Zu Hause war es schön, aber ich treffe auch gern die anderen Kinder wieder“, sagt sie. Immerhin: Ihre fünfköpfige Familie wohnt in Klein Glien. Auf dem Grundstück dort lässt sich die präventive Isolation besser aushalten.

Test negativ: Emilia Reiter aus Klein Glien kann wieder die Tagesstätte Tausendfüßler in Bad Belzig besuchen. Mutter Kathrin und Vater Christian waren Sonntag zum Test im Krankenhaus Bad Belzig. Quelle: rene Gaffron

Beengte Wohnverhältnisse in der Stadt könnten womöglich zum Problem werden, ahnt Ines Grambow. Die stellvertretende Kita-Leiterin reiht sich ebenfalls in die Überprüfung ein. „Ohnehin testet das Personal regelmäßig selbstständig – zweimal wöchentlich je Mitarbeiter“, berichtet die Pädagogin.

Reibungsloser Ablauf

Sie lobt die gute Organisation, die das Ernst-von-Bergmann-Klinikum Bad Belzig gewährt. Die Mütter und Väter haben sich vorab online angemeldet. In drei Testzimmern sorgte das medizinische Personal für einen reibungslosen Ablauf. Nach 15 Minuten liegen die Resultate vor, die zentral und auf Wunsch auch individuell bescheinigt wurden.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit der Spätschicht nebenan in der Rettungsstelle wird Melanie Schmidt in ihren Arbeitsalltag zurückkehren. Tochter Amelie besucht wieder die Frösche-Gruppe der Einrichtung im Wohngebiet Klinkengrund.

Als Chefin der „Waschbären“ musste Erzieherin Mia Prinz sogar 17 Tage ohne Kontakt zu anderen Personen bleiben. In ihrem Umfeld war zuerst das mutierte Coronavirus B 1.1.1.7 festgestellt worden, was letztlich vor zwei Wochen die Schließung des Hauses zur Folge hatte.

Geänderte Regeln in der Kita

„Ich bin wirklich froh, dass es vorbei ist und freue mich sehr auf das Wiedersehen mit den Kleinen“, so die junge Erzieherin. Ein paar Regeln sind ab sofort geändert. Allen voran die beschränkte Öffnungszeit – nur noch von 7 bis 16 Uhr statt 6 bis 17 Uhr, was erst einmal bis 1. April befristet ist. So steht es in der Information von Bürgermeister Roland Leisegang.

Erzieherin Mia Prinz freut sich, dass ihre Zwangspause zu Ende geht. Die Tagesstätte „Tausendfüßler“ in Bad Belzig soll nach zwei Wochen am Montag wieder öffnen. Zuvor werden Kinder und Erzieher im Ernst-von-Bergmann Klinikum getestet. Quelle: René Gaffron

Darin teilt er außerdem mit, dass vorsorglich auf die Durchmischung von Gruppen, die nicht verboten war oder ist, verzichtet wird. Ferner wird das Personal an die fast durchgehende Maskenpflicht in den Räumen und auch draußen erinnert. An die Eltern richtet sich der Appell, dass bitte nur ein Erwachsener das Kind morgens abgeben und nachmittags abholen soll.

Von René Gaffron