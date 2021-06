Hoher Fläming

Die Brandenburger Landpartie ist zurück. Nachdem im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020 die digitale Variante das Schlendern über Höfe der Gastgeber ersetzte, soll es am Wochenende wieder live vor Ort möglich sein. Doch nicht alle sind mutig genug, wieder zum Status Quo zurück zu kehren. Dennoch gibt es auch im Hohen Fläming die Möglichkeit, im Ländlichen wieder mehr zu entdecken.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anfassen, schnuppern und probieren ist im „Garten der Sinne“ ausdrücklich erwünscht. Dazu lädt das Naturparkzentrum Hoher Fläming am Fuß der Burg Rabenstein ein. Hier kann seltenen Kartoffel- und Tomatensorten beim Wachsen zugeschaut werden oder an den Kräuterbeeten etwas über essbare Blüten, Räucherkräuter oder die passenden Pflanzen für coole Drinks in Erfahrung gebracht werden.

Auf den Beeten im Naturparkzentrum kann man sich anschauen, wie Tomaten heranwachsen. Quelle: Naturparkverein

Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr in Raben die Färberpflanzen – Färberkamille, Krapp oder Färberwaid. Welche Kraft die Farben der Natur haben, kann gleich nebenan in der Naturparkwerkstatt mit den getrockneten Wurzeln, Blättern oder Blüten gegen einen Unkostenbeitrag ausprobiert werden. Geöffnet ist Samstag und Sonntag zwischen 12 und 16 Uhr.

Erlebnishof Groß Briesen sagt kurzfristig ab

Ein großes Hoffest hatte auf dem Reiter- und Erlebnisbauernhof in Groß Briesen zur Brandenburger Landpartie schon eine kleine Tradition begründet. Im Programm 2021 schon fest eingeplant, wird heute auf der Webseite des Ausflugsziels verkündet, das der Tanz in die Landpartie am Wochenende nicht stattfindet und der Hof kein Teilnehmer der Landpartie ist.

Wer sich in Raben umgesehen hat, kann nach Belieben aber auch noch in Gömnigk einkehren. Hier gilt es am Stammgut 24 Landwirtschafts- und Dorfgeschichte zu erkunden. Traktoren, Korbflechthandwerk, Kinderprogramm und für jene, die nach dem Erkundungsgang im Naturparkzentrum Schmackes auf Süßes haben, halten die Gömnigker Landfrauen den Kuchen parat. Interessiert sind Samstag zwischen 11 und 18 Uhr und am Sonntag zwischen 11 und 16 Uhr willkommen.

Produktion von Köstlichkeiten

Die Brandenburger Variante des bundesweiten „Tag des offenen Hofes“ gibt es seit 1994 und hat sich zur publikumsstärksten Veranstaltung im ländlichen Raum entwickelt. In diesem Jahr werden keine Rekordmarken angestrebt, und auch auf eine zentrale Eröffnung wird pandemiebedingt verzichtet. Die gastgebenden Betriebe und Höfe werden die pandemiebedingten Auflagen auch an diesem Wochenende berücksichtigen, so wie sie es mit ihren Direktvermarktungsangeboten und Hofläden schon seit über einem Jahr praktizieren.

„Die Brandenburger Landpartie ist eine hervorragende Gelegenheit, um mit eigenen Augen zu sehen, wie Fleisch und Wurst, Milch und Käse, Obst und Gemüse, Honig und Konfitüre produziert werden und die Köstlichkeiten des Landes gleich vor Ort zu testen“, wirbt Dorothee Berger, zweite stellvertretende Vorsitzende Verband pro agro, für das kommende Wochenende. Eine Übersicht der Teilnehmer in der Region gibt es auf www.brandenburger-landpartie.de.

Von Natalie Preißler