40-jähriger Bad Belziger versetzt seine Eltern in Panik

Bad Belzig

Ein 40-Jähriger hat zunächst seine Familie und dann Polizisten in Atem gehalten. Sein Vater wählte am Sonntagnachmittag den Notruf und bat um Hilfe. Er gab an, dass ein Streit mit seinem Sohn eskaliert sei. Jener befände sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und würde gerade „total ausrasten“.

Der Anrufer sei bereits getreten worden. Als der Sohn nun auch noch drohte, seine Mutter zu schlagen, flüchteten die Eltern in einen anderen Raum und alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Als die Beamten in dem Dorf bei Bad Belzig eintrafen, konnten sie die Situation zunächst beruhigen.

Alkohol auch noch im Spiel

Der Beschuldigte war leicht alkoholisiert und nicht in der Lage des Geschehene zu reflektieren, heißt es im Bericht der Polizeidirektion West. Da auch aus diesem Grund die Fortsetzung weiterer Gewalttaten nicht ausgeschlossen werden konnte, verfügte ein herbei gerufener Notarzt die zwangsweise Einlieferung in eine Fachklinik.

Daraufhin sperrte sich der Mann aber gegen die Anordnung und versuchte zu flüchten. Die Beamten konnten dies jedoch, durch Einsatz einfacher körperlicher Gewalt unterbinden, ihm Handfesseln anlegen und ihn anschließend auf den Weg in die Klinik im Rettungswagen begleiten.

Es wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet und zusätzlich für mehrere Tage ein Rückkehrverbot in die Wohnung verfügt.

Von René Gaffron