Wiesenburg

Die gesundheitliche Wirkung von Mobilfunkstrahlung soll beleuchtet werden. Dazu hat die Anti-5-G-Initiative um Tino Aisch aus Schmerwitz eingeladen. Sie zeigt zum Einstieg den Film „Faktencheck“ von Lothar Moll und Klaus Scheidsteiger. „Die Ergebnisse ihrer Recherche unterscheiden sich erheblich von der allgemeinen Darstellung von Industrie und Politik“, heißt es in der Ankündigung.

Die Aufführung findet am Donnerstag, 19 Uhr, in Mals Scheune in Wiesenburg statt. „Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich auszutauschen und auf das Forum eine Woche später vorzubereiten“, sagt Co-Organisator Claus Wichmann aus Reetz.

Weiterer Diskurs folgt

Am 17. März, 18.30 Uhr, soll in der Wiesenburger Kunsthalle über die Pläne der 5-G-Modellregion Bad Belzig und Wiesenburg/Mark informiert werden. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat sich nämlich erfolgreich an einem Innovationswettbewerb im Zuge der Erschließung der neuen Technologie beworben. In der Folge wird im Raum Bad Belzig und Wiesenburg ausgelotet, ob beispielsweise autonom fahrende Busse zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs beitragen können; welche theoretischen und technischen Voraussetzungen dafür benötigt werden.

„Nach Impulsreferaten aus dem Podium ist ein breiter und sachlicher Austausch erwünscht“, sagt Marco Beckendorf (die Linke). Der Bürgermeister der Gemeine Wiesenburg/Mark ist Gastgeber des Forums –ausdrücklich in Absprache mit seinem Amtskollegen Roland Leisegang (parteilos) in Bad Belzig, der Interessierten die Teilnahme dort empfiehlt.

Von René Gaffron