Groß Briesen

Das 180-Einwohner-Dorf nördlich von Bad Belzig hat Zuwachs bekommen. Strohpuppen in historischen Gewändern und Kulissen sitzen vor den Häusern in Groß Briesen. Sie warten auf den Besucheransturm am Wochenende.

Denn das Dorf kann auf sein 600-jähriges Bestehen zurückblicken. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit altertümlichen Spielen, Mittelaltertänzen, Feuershow und DJ-Musik von heute und früher. Auch für das leibliche Wohl soll gesorgt sein.

Dahlien gedeihen wieder

Zum Jubiläum wurden nicht Bänke bemalt und neu aufgestellt, Tombolapreise gesammelt, Spiele und Wettbewerbe erdacht und vorbereitet sowie Tänze einstudiert. Sogar die Dahlien, einst jeden Sommer die Attraktion in Groß Briesen, wurden wieder aus- und eingebuddelt, gehegt und gepflegt.

Diese Zusammenarbeit und den Zusammenhalt der Groß Briesener sowie ihre Gastfreundlichkeit soll spürbar werden, wenn am Sonnabend, 15 Uhr, zu Jubel, Trubel und Heiterkeit eingeladen wird.

Von Rene Gaffron