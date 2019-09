70 Jahre Volkshochschule in Bad Belzig: Wie alles begann

Bad Belzig

Die Kreisvolkshochschule (KVHS) des Kreises Zauch-Belzig ist am 1. Oktober 1949 gegründet worden. Sie unterstand dem Kulturamt. Die Hörergebühren waren relativ gering: zwischen 5 und 15 Mark (etwa 2,50 bis 7,50 Euro) für das Vierteljahr.

Zur Hauptstelle in Belzig kamen fünf in ländlichen Städten und Gemeinden ( Brück, Wiesenburg, Niemegk, eine weitere in Belzig, Golzow) und vier Außenstellen in Orten mit Industrie. Dazu gehörten der Volkseigene Betrieb (VEB) Meßgeräte Treuenbrietzen, der VEB Vulkanfiber sowie das E- Motorenwerk, DHZ und Konservenfabrik Behrends & Burmeister in Werder/ Havel und der VEB Tief- und Straßenbau Michendorf/ Lehnin).

Hinzu kamen noch sechs Betriebsaußenstellen, unter anderem das Volkseigenes Gut (VEG) Schmerwitz und Hagelberg, die Maschinen-Ausleih-Station (MAS) Damsdorf und die MAS Niemegk. Die Weiterbildung in der Landwirtschaft war bis 1956 Sache der KVHS zugehörig.

Leitsatz für alle Schüler

Im erstes Lehrprogramm heißt es: „Insbesondere wenden wir uns an die werktätigen Menschen in der Stadt und auf dem Lande. Diese für Euch geschaffene Einrichtung müßt ihr ausnutzen, um Euch neue Kenntnisse anzueignen und Euer Wissen zu vervollkommnen. Nicht das Alter entscheidet, sondern der Wille zum Lernen und die Erkenntnis, durch mehr Wissen zum besseren Leben zu gelangen.“

Eine Anzeige im Amtlichen Kreisblatt am 18. Dezember 1949 zeigt, dass die Angebote der VHS angenommen werden: Am 19. Dezember endete das 1. Trimester des Lehrjahres 1949/50 mit 1600 Hörern in 104 Abendkursen und Einzelvorträgen.

Der KVHS standen in der Straße der Einheit 27 in Belzig, damals Rat der Stadt, (heute Nr. 53, Hofpassage) Büroräume zur Verfügung. Der Unterricht fand in den Abendstunden von 18 bis 21 Uhr in der Mädchenschule (heute Gymnasium, Haus 2) statt..

Ab 1950/51 wurde der Unterricht in 2 Halbjahresabschnitten angeboten¸ jeder Lehrabschnitt umfasste 15 Doppelstunden. Die Hörergebühr für 15 Doppelstunden betrug bei Gesellschaftswissenschaften 4,50 Mark, Naturwissenschaften 7,50 Mark, Russisch 7,50 Mark, Berufsfördernde Lehrgänge und andere Fremdsprachen: 15 Mark.

Kraftfahrer Werner Prinz mit dem DKW, genannt „Jumbo“, Baujahr 1937, mit dem er die Dozenten der Volkshochschule von Belzig aus zu ihren Einsatzorten beförderte. Quelle: Rupprecht

Dem Lehrgangsangebot wurden „Zwölf Winke für Hörer und solche, die es werden wollen“ vorangestellt, etwa: „Verliere nicht schon in der dritten Stunde die Lust an weiterer Mitarbeit, denn der ganze Stoff ist auf 15 Abende verteilt und du kannst nicht wissen, ob nicht vielleicht in der 8. oder 12. Stunde das Dich gerade am meisten Interessierende behandelt wird.“

1952 wurden in Folge der Verwaltungsreform nach der 2. Parteikonferenz der SED die Länder formal abgeschafft und die Bezirke und Kreise neu eingeteilt. Die KVHS erhielt den Einzugsbereich Kreis Belzig mit der Hauptstelle in Belzig und den späteren Außenstellen in Brück, Niemegk, Wiesenburg und Görzke. Der Hauptanteil der Lehrgänge fand in den Gemeinden statt. In 9 Orten war die Anmeldung beim Bürgermeister oder der Schulsekretärin möglich, in Belzig auch in der Buchhandlung Prause.

Von Monika Schwarz