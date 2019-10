Wiesenburg

Eine Markthalle, am besten zentral in Bad Belzig gelegen, in der die Bauern aus dem Hohen Fläming anbieten können, was sie vor Ort erzeugen – das ist die ideale Wunschvorstellung. Es ist keine zu gewagte Annahme, dass auch hierzulande die Nachfrage nach regionalen Produkten steigen wird. Also wollen sich etw...