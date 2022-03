Bad Belzig

Die kreiseigene Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark (APM) bekommt bald eine Chefin. Diana Grund übernimmt die Geschäftsführung des in Niemegk ansässigen Unternehmens. Das gab die APM jetzt bekannt. Demnach tritt Diana Grund ihren Posten am 1. Juli dieses Jahres an. Sie ist bislang die Prokuristin.

Diana Grund ist die Prokuristin der APM und übernimmt am 1. Juli 2022 die Geschäftsführung. Quelle: privat

Der Grund für die Personalie ist der planmäßige Wechsel des langjährigen Geschäftsführers Thomas Wendenburg in den Ruhestand. Er geht Ende Juni in Rente. Wendenburg hatte 1995 bei der APM angefangen und dann 1999 die Leitung übernommen.

„Sie haben einen tollen Entsorgungsbetrieb und ich habe gerne für Sie gearbeitet“, erklärte Thomas Wendenburg bei seiner offiziellen Verabschiedung durch den Kreistag in dessen jüngster Sitzung am Donnerstag (17. März) in Bad Belzig. „Doch nun geht der oberste Müllmann.“

Thomas Wendenburg drückt Nachfolgerin Diana Grund die Daumen

Das kreiseigene Unternehmen nicht zu verkaufen, sei damals die richtige Entscheidung gewesen, so Wendenburg. „Dass man mir das Vertrauen geschenkt hat, kann sich heute sehen lassen.“

Und zu seiner Nachfolgerin gewandt sagte der APM-Chef: „Frau Grund drücke ich die Daumen, sie hat da noch ein paar dicke Bretter zu bohren.“

Kreistag PM Quelle: Heike Schulze

Landrat Wolfgang Blasig (SPD) bedanke sich für die gute Arbeit des Geschäftsführers und dessen Engagement für Potsdam-Mittelmark. „Aus der APM ein modernes Unternehmen zu machen, ist vor allem das Verdienst von Herrn Wendenburg und seinen Mitarbeitern“, sagte er.

Thomas Wendenburg sei immer ein sehr zuverlässiger und engagierter Geschäftsführer gewesen. „Man kann vor diesem Hintergrund von einem Leben für die APM sprechen“, so der Landrat. Er wünschte für den Ruhestand „neben Gelassenheit drei Sachen: Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit.“

Aufsichtsratsmitglied Dietmar Otto (SPD): „Sie waren Mister APM!“

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Dietmar Otto, sagte, so humorvoll, wie Thomas Wendenburg sich heute im Kreistag präsentiert habe, sei er auch bei der Arbeit. Dietmar Otto ist Mitglied im Aufsichtsrat der APM. „Sie waren nicht der oberste Müllmann, sie waren Mister APM“, erklärte er. „Ich bedauere sehr, dass Sie gehen!“

Von Hermann M. Schröder