Ab Montag: So läuft die Notbetreuung für Schulkinder im Hohen Fläming

Mittelmark

Der Start ins neue Jahr hält für Eltern sowie die Betreiber von Schulen und Horten im Hohen Fläming wieder neue Herausforderungen parat. Ab 4. Januar – und vorerst bis zum 10. Januar – lernen fast alle Schülerinnen und Schüler in Brandenburg ausschließlich im Distanzunterricht. Lediglich für Abschlussklassen ist Präsenzunterricht noch an den jeweiligen Schulen Pflicht.

Krippen und Kindergärten bleiben ab 4. Januar im Hohen Fläming geöffnet. Jedoch gilt überall auch die allgemeine Bitte an die Eltern, soweit wie möglich ihre Kinder angesichts der Corona-Pandemie zu Hause zu betreuen und sie nicht in die Tagesstätten zu bringen.

Anzeige

Schüler lernen zu Hause

Für die meisten Schüler gilt indes: Gelernt wird zu Hause unter Anleitung durch Lehrkräfte aus der Ferne und über das Internet. Lediglich für einige Grundschulkinder bis zur vierten Klasse – und in Ausnahmefällen auch bis zur sechsten Klasse – wird während der sonst üblichen Unterrichtszeit eine Notbetreuung an der Schule organisiert.

Anspruch darauf haben allerdings nur Jungen und Mädchen, deren Eltern „systemrelevante Berufe“ ausüben. Definiert sind diese in einem Erlass der Landesregierung. Auch für Kommunen als Träger von Schulen und Horten im Hohen Fläming bedeutet dies seit Weihnachten einen großen Aufwand. Im Kontakt mit den Eltern war eilig zu ermitteln, wie viele Kinder ab Montag in der Notbetreuung zu erwarten sind.

Neue Regeln erst kurz vor Weihnachten

Denn die neue Regelung kam erst kurz vor Weihnachten heraus. „Da blieb uns wenig Zeit zu reagieren“, sagt Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape (parteilos). Ein Spagat und Kooperationen seien nötig für die Schulzeit in Regie der beim Land beschäftigten Lehrkräfte sowie mit den Erzieherinnen und Erziehern aus der Integrativen Kindertagesbetreuung (IKTB), die wiederum von den Kommunen organisiert wird.

Anhand der Listen vom ersten Corona-Lockdown mit Schulschließung im Frühjahr habe die Stadtverwaltung Treuenbrietzen versucht, den Bedarf zur Notbetreuung für Kinder zu ermitteln. Damals waren 89 Jungen und Mädchen berechtigt.

Nicht alle haben mehr Anspruch

„Weil aber nun neue Regelungen gelten für systemrelevante Berufe, ist der Anspruch nun geringer“, sagt Ronny Kummer, der Fachbereichsleiter für Soziale Arbeit im Rathaus Treuenbrietzen. Er hat nach Prüfung der Anträge nun 55 Kinder aus allen Altersstufen auf der Liste für eine Notbetreuung.

In der IKTB der Grundschule Treuenbrietzen werden ab Montag um die 55 Kinder in der Notbetreuung versorgt. Quelle: Thomas Wachs

Dafür sollen zehn Erzieherinnen und Erzieher der IKTB zum Einsatz kommen, um Früh- und Spätschicht abdecken zu können unter den Auflagen zur Corona-Vorsorge.

Im engen Kontakt mit den Eltern

In Bad Belzig geht die Stadtverwaltung nach dem Rücklauf der Anträge von Eltern bis Dienstag davon aus, dass mindesten 56 Jungen und Mädchen eine Notbetreuung beanspruchen dürfen. „Wir haben unsere Eltern umfangreich über die Schulen und den Hort sowie über unsere Internet-Seite informiert“, sagt Petra Isa Tersch, die Leiterin des Fachbereichs Bürgerservice im Rathaus von Bad Belzig.

Petra Isa Tersch und ihre Kollegen vom Team der Schul- und Kitaverwaltung im Rathaus Bad Belzig haben viel zu tun mit den Anträgen auf Notbetreuung von Grundschulkindern. Quelle: René Gaffron

Die Anträge der Eltern werden geprüft und möglichst umgehend entschieden. „Das Team der Schul- und Kitaverwaltung im Rathaus hat über das Normalmaß hinaus alle Hände voll zu tun“, sagt die Ressortchefin der MAZ.

Klagen sind an den Kreis zu richten

Auch rechnen einige Verwaltungen schon mit Konflikten. „Eltern, die einen Ablehnungsbescheid zur Notbetreuung erhalten, können beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe, dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, Widerspruch einlegen“, heißt es in Hinweisen aus einigen Rathäusern.

Engpässe bei der Notbetreuung werden allgemein nicht erwartet im Hohen Fläming. Ausreichend Personal und Räume stünden bereit, heißt auf eine Umfrage der MAZ. Doch haben Kommunen die Betreuungszeiten für die IKTB meist um wenige Stunden individuell gekürzt.

Beispielsweise findet ab dem 4. Januar „die Notbetreuung im Hort und in den ITBAs im Amt Brück nur in der Zeit von 6 bis 16 Uhr statt“, teilt Kai Fröhlich, der Sprecher der Amtsverwaltung, mit. Bis Weihnachten war der Bedarf ermittelt worden, der am Montag dann och einmal konkretisiert werden müsse.

Neue Regeln für Schulbetrieb abzuwarten

„Spannend werden dann für uns alle vor allem die Entscheidungen der Kultusminister-Konferenz der Länder, die in der ersten Januarwoche zu den neuen Regeln im Schulbetrieb ab 10. Januar entscheiden wollen“, sagt Bürgermeister Knape in Treuenbrietzen.

Für den Start der Notbetreuung ab Montag sieht Marco Beckendorf, der Bürgermeister der Gemeinde Wiesenburg/Mark, keinen Grund zur Sorge: „Alles läuft ohne Chaos, davon gehen wir aus.“ Lehrer und Erzieher würden kooperieren, um das Distanzlernen oder die Notbetreuung für die rund 170 Mädchen und Jungen der Grundschule „Am Schlosspark“ zu organisieren.

Wiesenburgs Bürgermeister Marco Beckendorf (Die Linke). Quelle: André Großmann

Bescheide zum Anspruch auf Notbetreuung seien an die Eltern verschickt. „Ohne Genehmigung sollten Eltern ihre Kinder ab Montag aber nicht zur Schule oder in den Hort schicken“, erklärt Marco Beckendorf. In Einzelfällen könne ab 4. Januar noch ein Anspruch geprüft werden. „Für die zweite Woche ab 10. Januar müssen wir dann ohnehin neu schauen, welche Regelungen dann aktuell sind“ , erklärt der Bürgermeister.

Von Thomas Wachs