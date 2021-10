Abriss der Alten Molkerei in Bad Belzig: Investoren wollen Stadtvillen in Karl-Liebknecht-Straße bauen

Bad Belzig

Gute Nachrichten für Wohnungssuchende: Investoren möchten in der Karl-Liebknecht-Straße in Bad Belzig Mehrfamilienhäuser bauen. Dazu planen sie den Abriss der alten Molkerei. Das geht aus einer aktuellen Beschlussvorlage für die Stadtverordnetenversammlung hervor.

Zur Galerie Moderne Stadtvillen sollen anstelle der alten Molkerei in der Karl-Liebknecht-Straße in Bad Belzig entstehen. Die maroden Molkereigebäude sollen abgerissen werden.

Demnach möchte die Firma Amix Berliner Steinbau GbR aus dem nordrein-westfälischen Neuss das Projekt angehen. Sie hat nach Angaben aus der Stadtverwaltung das Grundstück Nummer 2 gekauft. Insgesamt umfasst die Fläche rund 4300 Quadratmeter.

Der Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung, Tobias Paul (CDU), begrüßt das Vorhaben. „Wir brauchen Mehrfamilienhäuser in Bad Belzig, gerade in der Nähe des Bahnhofes sind sie wichtig“, erklärte er am Freitag in einem Gespräch mit der MAZ. „Die Lage ist ideal für Pendler.“

Tobias Paul (CDU) ist der Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung der Bad Belziger Stadtverordnetenversammlung. Quelle: Rüdiger Böhme

Die alte Molkerei steht nach Aussagen des zuständigen Planungsbüros IDAS in Luckenwalde nicht unter Denkmalschutz. Sie ist seit Jahren ungenutzt. Nach der Wende hatte dort ein Autohaus seinen Sitz. Seit dessen Auszug verfällt das Gebäudeensemble zusehends. Die Investoren wollen es abreißen lassen, um Platz für die geplanten Neubauten zu schaffen. Ein Großteil der Fläche ist versiegelt.

Platz für bis zu drei Mehrfamilienhäuser auf Grundstück der alten Molkerei in Bad Belzig

„Die alte Molkerei ist natürlich sehr stadtbildprägend, und es gibt verschiedene Einwohner, die sie gerne erhalten würden“, sagt Tobias Paul. Das könne er auch sehr gut verstehen. „Doch zu retten ist leider nichts, denn das alte Gebäude lässt sich nicht so einfach zu einem Wohnhaus umbauen“, erklärte der Ausschusschef. „Das würde utopisch viel Geld kosten.“ Zudem würde dann der Platz für die neuen Mehrfamilienhäuser fehlen.

Unklar ist noch, wie viele Gebäude die Investoren errichten lassen wollen. Laut Tobias Paul sind mindestens zwei Mehrfamilienhäuser geplant. „Ein drittes ist sehr wahrscheinlich“, sagte er. Das hänge jetzt vom angeschobenen Verfahren ab.

Pläne sehen jeweils acht Wohnungen in den viergeschossigen Stadtvillen vor

Die vorgelegten Pläne sehen als Haustyp eine moderne Stadtvilla vor. In dem Gebäude sind acht Wohnungen untergebracht. Sie haben Balkone oder Terrassen und sind als Viergeschosser konzipiert. In den Häusern sollen Aufzüge für Komfort sorgen. Zudem planen die Investoren das Anlegen von Parkplätzen.

Dieses Haus soll in der Karl-Liebknecht-Straße in Bad Belzig auf dem Gelände der alten Molkerei entstehen. Quelle: Müller Eigenheimbau GmbH

Die Architektur des Entwurfes passt sich dem Stadtbild in der Karl-Liebknecht-Straße an. Dort stehen vorwiegend Stadtvillen sowie Ein- und kleinere Mehrfamilienhäuser.

Die Investoren haben über das Planungsbüro IDAS jetzt den „Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens nach Paragraph 13a Baugesetzbuch“ in der Bad Belziger Stadtverwaltung eingereicht. Demnach soll in einem sogenannten beschleunigten Verfahren gearbeitet werden.

Investoren wollen Planungskosten übernehmen

Laut IDAS möchten die Bauherren die Planungskosten komplett übernehmen, ebenso die Aufwendungen für die Erschließung des Grundstückes. Dafür seien die Investoren bereit, einen städtebaulichen Vertrag mit Bad Belzig abzuschließen.

Die Firma Amix Berliner Steinbau GbR hat ihren Sitz in der Brucknerstraße 2 in 41462 Neuss. In dem Unternehmen war für die MAZ niemand zu erreichen.

Die Stadtverordnetenversammlung soll nun in ihrer nächsten Sitzung am Montag, 25. Oktober, eine Entscheidung über das Vorhaben treffen. Stimmt sie der Beschlussvorlage über die Aufstellung des Bebauungsplanes 41 „Karl-Liebknecht-Straße West“ zu, könnten nach Aussagen aus dem Planungsbüro schon im nächsten Sommer die Bauleute anrücken. Der Hauptausschuss hat das Papier kürzlich empfohlen.

Von Hermann M. Schröder