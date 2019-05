Bad Belzig

Das Frühlingsfest der Vereine wird in diesem Jahr nicht wie gewohnt am ersten Mai-Wochenende stattfinden. Es ist aus organisatorischen Gründen abgesagt worden. Das hat Konstantin Schuman auf MAZ-Nachfrage bestätigt. Das Renault-Autohaus im Gewerbegebiet Seedoche hatte die Veranstaltung nicht nur mit ausgerichtet, sondern war maßgeblich an der Organisation beteiligt. „Doch unsere damit befasste Mitarbeiterin ist seit längerer Zeit erkrankt“, erklärt der Kfz-Händler.

Ähnlich scheint es bei anderen Unternehmen auf dem Areal der Fall zu sein. Der Getränkehandel Mrosek hat den Betrieb eingestellt. Beim Mercedes-Autohaus hat es personelle Veränderungen gegeben, so dass dort der gewohnte Ansprechpartner fehlt. Nach zehn erfolgreichen Jahren schienen sich die Partner wohl aufeinander zu verlassen.

Pause für dieses Jahr

Dann wurde vor wenigen Wochen festgestellt, dass es bei allen an Zeit und Kraft fehlt. „Deshalb ist entschieden worden, in diesem Jahr eine Pause einzulegen“, sagt Kontstantin Schumann. Das Interesse an der Veranstaltung sei jedoch weiter vorhanden.

„Das ist sehr bedauerlich“, findet Ursula Gollmer von der Volkssolidarität-Ortsgruppe. Sie gehört von Beginn an zu den Mitwirkenden. Bis zu zwei Dutzend Vereine der Kur- und Kreisstadt nutzten jeweils im Frühling die gemeinsame Plattform, um über ihre Arbeit zu informieren und um Nachwuchs zu werben. Hilfsorganisationen und Sportvereine bekamen ebenso eine Bühne wie Kleingärtner oder Bürgerbus-Initiative. Mit ihren Angeboten wurden die Freiflächen zur Spiel-, Spaß-, Fest- und Bummelmeile verwandelt.

Ein Magnet war zudem das Treffen der Simson-Oldtimer des MSC Burg Eisenhardt. Die Geschicke dafür hatte stets Hans-Joachim Brauer in der Hand, der aus gesundheitlichen Gründen aber ebenfalls nicht mehr zur Verfügung steht. Vom Verein sei signalisiert worden, dass die Fortsetzung der Reihe angestrebt wird. Diesmal ist es jedoch zu kurzfristig.

Ausschusschef hofft auf Wiederbelebung

Dass es einen neuen Anlauf im nächsten Jahr gibt, hofft Lothar Lehmann (Freie Wählergemeinschaft). „Sonst würde ein bedeutender Farbtupfer in der Kulturlandschaft der Kernstadt fehlen“, sagt der Vorsitzende des städtischen Sozial- und Bildungsausschusses. Dieser Tage boten sich freilich die Feste in Borne und Lütte als Alternative an.

Immerhin hat sich das Fest der Vereine auch schon neu erfunden, war auch schon auf dem Turnplatz und auf dem Markt etabliert.

Von René Gaffron