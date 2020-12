Abschaffung kleiner Wahllokale: Eine absurde Idee

Bad Belzig

Die Idee, Wahllokale nur noch an großen Orten einrichten zu wollen, ist so unglaublich wie absurd. Wenn die Covid-19-Pandemie als Begründung herhalten soll, dann eher dafür, dass bestehende dezentrale System beizubehalten, statt alle in einer Warteschlange vor der zentralen Wahlurne zu versammeln.

Die Argumentation, das Wahlgeheimnis werde gefährdet, kommt einem Misstrauensvotum gegenüber den Wahlvorständen gleich. Der Urheber sollte sich entschuldigen.

Während Bad Belzig eine moderne Bürgerbeteiligung testen soll, droht – derzeit noch fast unbemerkt – ein flächendeckender Demokratieverlust im schlimmsten Sinne des Wortes. Aussagen von Wahlleitern, dass sie Dienst nach Vorschrift machen werden, klingen in dem Zusammenhang alles andere als ermutigend. Da nicht gewiss scheint, dass die fachliche Kompetenz dafür einsteht, muss jeder selbst aufpassen, dass hier das bewährte Wahlrecht nicht beschnitten wird.

Von René Gaffron