Abstimmung über neuen Namen für alte Schule in Bad Belzig endet bald

„Alte EOS“, Haus der Begegnung oder Kultur-Penne Bad Belzig. Noch ist nicht nur offen, wie das Soziokulturelle Zentrum am Busbahnhof einmal heißen soll. Bis 31. Juli können Interessierte noch Einfluss auf die Benennung nehmen. Solange läuft die Online-Umfrage, die Stadtverwaltung und der Verein Neuland 21 im Juni gestartet haben.

Das ist länger als ursprünglich geplant. „Die Fristverlängerung haben wir eingeräumt, weil parallel die Abstimmung auch auf konventionell analoge Form möglich sein soll“, erklärt Frank Friedrich. So werde der nächsten Ausgabe des amtlichen „Bad Belzig Journals“ eine Einlage mit Stimmzettel beigefügt sein. Er kann dann noch bis Monatsende ausgefüllt und ins Rathaus gesendet werden.

Technische Probleme am Anfang

Mithin hätten anfänglich technische Probleme bei der Nutzung der Plattform Beteiligung. bad-belzig bestanden. Insofern schien die Verlängerung digital ebenfalls sinnvoll. Es handelt sich um den Probelauf für das Angebot, mit dem die Kommune künftig allgemein mehr Information und Mitsprache ermöglichen will. Die Bemühungen um Transparenz von Politik und Verwaltung werden unter dem Motto „Alles auf offen“ immerhin mit 200.000 Euro bis nächstes Jahr unterstützt.

Beim vierten Fläming-Coup der Olsenbande wurde das Soziokulturelle Zentrum gesprengt. Doch tatsächlich soll es als Kulturtreff etabliert werden. Quelle: Rene Gaffron

Zuerst geht es um die Namensfindung für ein prestigeträchtiges Vorhaben. Das vor mehr als 100 Jahren am damaligen Schützenplatz errichtete Schulgebäude wurde bis in die 90er Jahre auch für den Zweck genutzt. Nun wird es aufwendig saniert und soll – mit Bibliothek, Jugend- und „Trollberg“-Treff – eine lebendiges Kultur- und Begegnungsstätte werden. Ungeachtet der Erhöhung der Baukosten und der Verzögerungen nehmen die Bad Belziger großen Anteil an dem Vorhaben.

Ursprünglich 65 Vorschläge

Knapp 65 Vorschläge wurden im Winter dem Aufruf von Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) folgend eingereicht. Der Sozialausschuss hat ein Dutzend Empfehlungen in die engere Auswahl genommen: Gelistet sind: Haus der Kultur, Alte EOS, Jugend- und Kulturzentrum „Zur Alten Schule“ (ZaS), Soziokulturelles Zentrum Geschwister Scholl, Weißes Haus, Haus der Kulturen, Kulturzentrum, Haus der Begegnung, Kultur-Penne, Alte Schule.

MAZ-Anfragen, wie die bisherige Resonanz ist und ob sich ein Favorit abzeichnet, blieben bislang unbeantwortet.

Beschwerde im Forum

Nicht dabei ist der Vorschlag „Soziokulturelles Zentrum ’Weiße Rose’’’. Er war in Facebook-Gruppen unterbreitet und zahlreich unterstützt worden und daher auch im Rathaus eingereicht worden, heißt es. Dass er trotzdem nicht beachtet wird, hat für eine wütende Beschwerde im Forum gesorgt. Doch den Vorwurf der Willkür weist Koordinatorin Diana Krebs zurück. Sie macht darauf aufmerksam, dass die Umfragen in sozialen Netzwerken wohl beachtet wurden, auch wenn sie eigentlich nicht Bestandteil des Prozesses waren.

Nicht zuletzt hat der Verwaltungschef die Abstimmung mit den Mitgliedern des Sozialausschusses die finalen Vorschläge abgestimmt und zur Abstimmung gestellt. Das Parlament wird das letzte Wort haben.

Von René Gaffron