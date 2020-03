Bad Belzig

Das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig hat mit dem Zentrum „ Adipositas und Metabolische Chirurgie“ eine neue Fachabteilung etablieren können. Das neue Zentrum sei ein wichtiger Baustein, um die Fallzahl in der Chirurgie weiter zu stabilisieren und den Klinikstandort in Potsdam-Mittelmark zu sichern, heißt es in einer Mitteilung.

Chefarzt der neuen Abteilung ist Ricardo Zorron. Er gehört bereits seit 2018 zur Klinik-Gruppe „ Ernst von Bergmann“ und baute in Potsdam das erste zertifizierte Adipositas-Zentrum in Brandenburg auf.

Das Team der Adipositas-Chirurgie Bad Belzig. Quelle: Ines Leisegang

In dieser Woche ist nun die erste Patientin erfolgreich vom Team der Bad Belziger Adipositas-Chirurgie rund um Ricardo Zorron und Maximilian Specht operiert worden. „Wir führen hier alle gängigen Operationsmethoden durch“, erläutert Zorron. „Dazu zählen zum Beispiel Magenbypass, Schlauchmagen und Minibypass.“

Er freue sich, dass mit Ricardo Zorron und seinem Team ausgewiesene Spezialisten im Bereich der Adipositas und Metabolischen Chirurgie für den Klinikstandort Bad Belzig gewonnen werden konnten, sagt Gralf Popken, Medizinischer Geschäftsführer des Ernst-von-Bergmann-Klinikums Bad Belzig .

Lesen Sie auch: Therapeuten-Nachwuchs kommt jetzt aus Bad Belzig

„Die internationale und überregionale Expertise auf dem Gebiet der minimalinvasiven Verfahren bei Adipositas kommt insbesondere den Patienten zugute, da die Verfahren besonders schonend und nebenwirkungsarm sind.“

Von MAZ