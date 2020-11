Advent: Im Hohen Fläming wird gepackt, geschmückt und gefüllt

Bad Belzig

Vorweihnachtliche Aktionen läuten im Hohen Fläming die Adventszeit ein. Päckchen für Kinder in Osteuropa packen, städtische Weihnachtsbäume schmücken und Nikolausstiefel füllen lassen: Die MAZ hat sich umgehört, was stattfindet und wie leuchtende Kinderaugen trotz „Lockdown light“ in der Region und darüber hinaus möglich gemacht werden.

Bei einer großen Päckchen-Aktion im Hohen Fläming sind Kinder aus Moldawien und der Ostukraine die Zielgruppe. Viele Menschen leben dort unter der Armutsgrenze. Weihnachtsgeschenke sind in solchen Verhältnissen oft nicht vorstellbar. Ein Zeichen von Nächstenliebe möchten deshalb zum Beispiel der Verein „Hoffnungsträger Ost“ setzen. „Noch bis zum 28. November können Päckchen an den Sammelstellen abgegeben werden“, informierte Martina Thiele. Die Sammelstellen sind in Bad Belzig, Niemegk, Wiesenburg und Görzke zu finden.

Anzeige

Packliste und digitale Anleitung

Wichtig ist, auch um alle Kinder gleich zu behandeln und geltende Zollbestimmungen einzuhalten, dass alle Päckchen streng nach Packliste zusammengestellt werden. Die genaue Packliste gibt es auf www.ht-ost.com/paeckchen. Zudem wird um eine Spende von fünf Euro pro Päckchen für die Logistik- und Transportkosten gebeten. Gepackt wird in einem Karton mit einer Größe von 20x30x20 Zentimetern. Und die enthaltenen Lebensmittel sollten mindestens bis Ende März 2021 haltbar sein. In einem Youtube-Video wird alles noch einmal erklärt.

Bereist erledigt haben dies auf Initiative von Sylvia Hänig und Mandy Herbke die Rotarier in Bad Belzig. 34 Pakete für „Hoffnungsträger Ost“ wurden an die Sammelstellen übergeben. „Da wir bis zum Abgabetermin nicht mehr viel Zeit hatten, kam Sylvia und mir die Idee, dass wir einen Spendenaufruf innerhalb des Clubs starten und gemeinsam das Einkaufen und Packen erledigen“, so Herbke. In diesem Jahr war es durch Corona nicht möglich, dass Packen bei einem gemeinsamen Clubabend zu erledigen.

Päckchen-Aktion für Osteuropa Packliste: Spielzeug, Zahnpasta und Zahnbürste, zwei Schulhefte (kariert, DinA4), Zeichenblock (DinA4), Malstifte, Nuss-Nougat-Creme (400 Gramm), eine Packung Trinkschokoladenpulver, Süßigkeiten (350 Gramm), Schokolade (200 Gramm), Lebkuchen oder Kekse (500 Gramm) Verpackt wird in einem Karton mit einer Größe von 20x30x20 Zentimetern. Mit einer Spende von fünf Euro für Logistik- und Transportkosten können diese an folgenden Sammelstellen im Hohen Fläming bis spätestens zum 28. November abgeben werden. In Bad Belzig: Arztpraxis im Scheunenweg 37, Koordinierungsstelle für Freiwilligenarbeit im Bahnhof Bad Belzig und die Tanzschule Mierisch. Außerdem ist die Abgabe im Autohaus Nickel in Niemegk, bei Familie Neufeld (An der Linde 12) in Wiesenburg oder in der Apotheke in Görzke möglich.

Für den heimischen Weihnachtszauber wollen 2020 die Mitglieder des Bad Belziger Festvereins und des örtlichen Gewerbevereins sorgen. „Verschiedene Weihnachtsmärkte wurden abgesagt, die Wichtelparade des Festvereins muss ausfallen und auch die Kontakte zu Freunden und Verwandten sollen stark eingeschränkt werden, da kann große Vorfreude in Zeiten der Corona-Pandemie nicht so richtig aufkommen“, sagt Festvereinsvorsitzende Ina Fink. Festgehalten wird daran, am ersten Advent die Weihnachtsbäume in der Stadt aufzustellen.

Prämierung des schönsten Weihnachtsbaumschmucks

„Gebastelt und geschmückt wird zwar allein, doch an dem gemeinsamen Ergebnis könnten sich dann alle erfreuen“, so Fink. „Alleinbastler“, Familien, Schulen und Kindergärten sind dazu aufgerufen mitzumachen. Die Aktion betrifft den großen Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz, die kleinen Weihnachtsbäume an den Laternen entlang der Straße der Einheit und den großen Weihnachtsbaum an der Klinke 1 in der Hans-Marchwitza-Straße.

Die zehn schönsten Schmuckstücke werden zudem prämiert. Dafür wird ein Foto von der Bastelkreation am Baum gemacht, der mit Namen und einem Hinweis, ob es online veröffentlicht werden darf, versehen ist. Dieses wird per E-Mail an weihnachten@altstadtsommer.com oder per Facebook-Messenger an @Altstadtsommer geschickt. Der Einsendeschluss ist der 13. Dezember, 12 Uhr. „Die liebevoll geschmückten Weihnachtsbäume zaubern hoffentlich allen ein Lächeln ins Gesicht, die daran vorübergehen“, wünschen sich Ina Fink und Gewerbevereinsvorsitzende Simone Lüdicke.

Für Kinder uns Haustiere gibt es in diesem Jahr auch wieder die Möglichkeit, sich im Raiffeisenmarkt in Brück und Bad Belzig Stiefel füllen zu lassen. Diese können bis zum 1. Dezember vor Ort abgegeben und am 7. Dezember ab 8 Uhr wieder abgeholt werden.

Von Natalie Preißler